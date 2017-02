Daniel Romero deja la presidencia de la Escuela de Fútbol de Torre del Mar

15.2.2017 - 21:57 - Juan Morales

Lo adelantaba en la jornada de ayer martes, aunque en el ambiente futbolístico era ya un tema principal. "Se termina una etapa para mí. Doy un paso atrás y dejo la presidencia de la escuela de fútbol. Motivos personales; ilusiones laborales me dicen que debo seguir otro camino y en el que siempre esta escuela tendrá un lugar en mi corazón".

Daniel Romero se hizo cargo de la escuela tras el fallecimiento de su padre. Ganas e ilusión por continuar el legado no le faltaron; un ejercicio de total responsabilidad ya que no podía ser otro quien tomara las riendas de un barco que durante muchos años hizo navegar su propio padre. Pero los tiempos cambiaron y también las necesidades, puesto que la feroz competencia complicó el momento no sólo de la escuela torreña, sino de todas las existentes en la Axarquía.

Así las cosas, los mentideros hablan de una dimisión que podría haberse adelantado al tiempo estimado por el giro que dio en los últimos meses la Unión Deportiva y su deseo anunciado en este medio de crear también cantera de fútbol base. Este hecho hizo replantear la situación y es por ello que la noticia surge en estos días. Ahora, y según anuncia Romero, la dirección de la escuela “queda en buenas manos, con Manolo y Rodri a la cabeza, con Ramón, Ponce, Juan, Sergio o Pampa”.

No hay duda que este es el primer paso de lo que vendrá. Este medio, además, ha confirmado los contactos entre personas de la Escuela y de la Unión Deportiva, aunque de momento no hay nada en claro y todo sigue igual, lo que viene siendo cada uno por su lado. Esperamos acontecimientos.