Francis Barba, otro que quiere irse del Vélez

10.1.2017 - 11:44 - Juan Morales

De nuevo el mercado invernal está siendo un quebradero de cabeza para el Vélez Club de Fútbol. Y es que a la suerte de la pasada campaña, transformada en desdicha por otra serie de acontecimientos, vuelve a salirle mal la apuesta tras la Navidad, donde han escapado nombres de importancia y otros están por salir.

Es el caso de Francis Barba, que tiene pie y medio fuera del equipo. Parece que su destino es el Unionistas de Salamanca, aunque el Vélez de momento prefiere no darle la baja. El motivo es que no tiene recambio para el futbolista, al que le han pedido, según parece, un margen para que su salida no sea perjuicio para un equipo que en estos momentos pelea por eludir el descenso.

Su caso se une al de otros jugadores que no terminan de estar a gusto en un equipo que puso las miras muy altas a comienzos de la temporada y que de momento pelea por salir de una mala racha de juego, resultados y desbandada de futbolistas que ponen en un brete a la directiva y cuerpo técnico.