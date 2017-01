El Rincón examina a otro aspirante, el Loja

El Club Deportivo Rincón quiere hacer borrón tras el bache del Atlético Malagueño y hacer cuenta nueva para mantener su progresión en el grupo IX de Tercera. Y no lo tendrá fácil, puesto que recibe al Loja Club Deportivo, otro de los aspirantes al ascenso que es conocedor que tendrán los puntos del domingo en la Axarquía. El Club Deportivo Rincón quiere hacer borrón tras el bache del Atlético Malagueño y hacer cuenta nueva para mantener su progresión en el grupo IX de Tercera. Y no lo tendrá fácil, puesto que recibe al Loja Club Deportivo, otro de los aspirantes al ascenso que es conocedor que tendrán los puntos del domingo en la Axarquía.





Será un partido vital para ambos, sobre todo para sus aspiraciones, ya que los de Francis Bravo se han convertido en una amenaza para los grandes y se ha encontrado, además, con un abanico de posibilidades tremendo tras la excelente racha que firmó a finales del pasado año y que le aupó a una zona privilegiada de la clasificación.





Curiosamente, ambos conjuntos llegan al partido después de perder con el mismo rival, el filial del Málaga, que venció a los axárquicos el pasado fin de semana y a los lojeños en partido aplazado este pasado miércoles.





EL RIVAL

El conjunto granadino es sabedor de la dureza que entraña jugar en el Francisco Romero. Por eso, la semana ha ido de preparar un encuentro donde no pueden permitirse más tropiezos. Cuentan con un plantel muy compensado, con un técnico, Funes, que sabe lo que es jugar liguilla y con una excelente calidad atesorada en todas sus líneas. No podrá contar, por sanción, con el jugador José Moral, que no será de la partida para la expedición granadina del domingo.





El Rincón, por su parte, perderá a Juan Vega, que por sanción no podrá entrar en la convocatoria que realize Bravo para el encuentro.





El partido se disputará este domingo a las 12:15 horas y será dirigido por el colegiado Manuel Jesús Orellana Cid, asistido en banda por Alejandro Cutanda Trigo y José Luis Gamero Castro.