Bilbao complica el futuro a Rincón Fertilidad AMIVEL (73-42)

Rincón Fertilidad AMIVEL sumó este sábado en Bilbao una nueva derrota en un partido que acabó con diferencias importantes y futuro incierto para los pupilos de Paco Aguilar.

El partido, dominado desde el primer minuto por el conjunto local, vino caracterizado por la gran defensa bilbaína, que logró evitar los arreones axárquicos para ir sumando a favor de manera progresiva hasta el final.

Durante el encuentro, Bilbao BSR no perdía el rumbo y buscaba con ahínco el aro, pero el poco acierto desde la mitad del segundo periodo hizo que únicamente encestaran desde la línea de tiros libres. Así, a la vuelta de vestuarios, la situación dio la vuelta y al igual que al comienzo, los de Gil tomaron el mando para anular por completo a los de Rincón Fertilidad.

No solamente se subían puntos al casillero, si no que los componentes de Bidaideak ofrecían a los presentes en la cancha un recital. Gran movimiento del balón, subidas rápidas en dos o tres pases, dejando la pelota al compañero que en mejor posición se encontraba, no desperdiciando éste la situación favorable.

Una jugada que remarca esto, fue la última del este tercer cuarto, protagonizada por el tridente, Garcia, Mouriz y Díaz. El 13 bilbaíno finalizo una gran jugada que comenzó con un excelente pase de David Mouriz a Daniel, viendo el colombiano a su compañero Asier como encaraba hasta el aro de manera clara, dándole una gran asistencia para que el internacional bilbaíno dejara una preciosa bandeja que servía para poner el 53 a 34 en marcador.

No cambió la tónica en los últimos diez minutos. Superioridad local que permitió dar minutos a jugadores que hasta la fecha han tenido poca presencia en pista.

Los bizkainos dominaban en todas las facetas, solucionando los errores en ataque con una gran defensa ante los rivales. Tanto Amadou Tijane como Turek dejaron claro a su par que hoy en la zona local, por su lado no lo iban a tener nada fácil, algo que demostraron con sendos tapones en las entradas de los de Paco Aguilar.

Bilbao BSR aun teniendo una diferencia extensa, no bajaba su intensidad, demostrando que les queda mucho y que quieren recuperar el terreno perdido. Prueba de ello fue el robo de Mouriz en los últimos segundos, luchando con el finlandés Pekka por un balón dividido, haciéndose el gallego con él, doblando éste al norteamericano Joshua que fue detenido por su rival en falta cuando ya estaba dispuesto a meter el balón en la cesta.

Si Tijane, quien realizo un gran partido y que solamente fue detenido por la acumulación de faltas, abrió el luminoso en la tarde, fue así mismo el encargado de cerrarlo, poniendo el 73 a 42 definitivo.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Bidaideak Bilbao BSR:

J. Turek (32) / A. Tijane Diallo (10) / C. Alquier (-) / A. García (12) / D. Díaz (8). Cinco inicial.

D. Mouriz (11) / T. Avendaño (-) / J.M. Centeno (-) / P. Suarez (-) / E. de Ángel (-) / A. Mendiluce (-).

Sin eliminados.

Rincón Fertilidad AMIVEL:

F. Sanchéz (2) / J. Romero (7) / A. Santos (7) / L. Tathi (8) / J. Vargas (6). Cinco inicial.

F. López (2) / J. Vargas (6) / J. Mora (1) / W. Horta (-).

Sin eliminados.

Árbitros: M. Gonzaléz – J. Cubero / J. Rubi.