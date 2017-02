Charles: “Merecimos llevarnos algo más de aquí”

12.2.2017 - 19:48 - Redacción

Gol y equipo

“¿Emocionado por el gol? Claro, fueron cuatro meses muy duros, todos lo sabéis. Llevamos muchas semanas jugando muy bien. Estamos dando un nivel muy bueno, el que entra siempre da el mejor nivel y hay que seguir trabajando. Ojalá el lunes consigamos disfrutar de una victoria para nosotros y nuestra afición”.

Afición malaguista

“Infelizmente no hemos conseguido ganar aquí pero ese puntito es para ellos. Saben que hemos dejado todo en el campo y seguro que están contentos también”.

Puntos y trabajo

“Ojalá el próximo partido piten lo que sea tanto para uno como para otro equipo. Hoy nos vamos tristes porque hemos hecho las cosas muy bien… Y me voy con un punto de aquí. Necesitamos puntos y estamos trabajando muy bien todas las semanas para llegar aquí y que pase esto”.

Arbitraje

“Hay que pensar que el árbitro no ha visto el penalti… El mío… Y el nuestro es algo que uno no entiende. En Pamplona nos pasó lo mismo, en la última jugada del partido no nos pitan un penalti… A todos los equipos les dan y nosotros siempre callados. A ver si empiezan a darnos algo también de vez en cuando. Llevamos muchos partidos jugando muy bien y hoy merecimos llevarnos algo más de aquí”.

Sensaciones

“Nos vamos con la sensación de que queríamos los tres puntos y nos vamos con uno. En un partido complicadísimo contra un gran equipo y hemos hecho las cosas muy bien. Ojalá que el lunes consigamos jugar así y que nos den algo, ya es hora”.