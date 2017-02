Juanpi renueva por el Málaga

19.2.2017 - 10:14 - Redacción

El centrocampista venezolano Juanpi Añor ha renovado por el Málaga CF. Hace unos meses, Juanpi dijo que probablemente firmaría un acuerdo que le vincularía al club blanquiazul hasta el 2021, y así ha sido. “Renovar ha sido muy fácil”, declaró a diversos medios de comunicación, “estoy muy feliz”.

El Málaga CF presentó el pasado miércoles 16 de febrero la renovación de Añor, que le vincula al club durante, al menos, tres temporadas más, y ha aumentado la cláusula de rescisión del venezolano de los 20 a los 25 millones de euros. Hasta la fecha, Juanpi tenía un contrato que lo ligaba al Málaga CF hasta el 2018 y, con sólo 23 años, ya ha disputado 62 partidos en el conjunto blanquiazul y ha marcado siete goles. Para muchos, lo mejor de Juanpi aún está por llegar.

Curiosamente, el jeque de Qatar Abdullah Bin Nasser Al-Thani, que se convirtió en máximo accionista y presidente del Málaga CF cuando lo compró por 36 millones de euros, hace algo menos de siete años, fue el maestro de ceremonias durante la rueda de prensa. Después de un escueto discurso en inglés que fue traducido de forma intercalada, cedió el asiento al centrocampista.

Entre las declaraciones de Juanpi destaca un constante empeño en agradecer al club lo fácil que había resultado todo lo concerniente a la renovación: “Primero darle las gracias al club por la confianza, al presidente y a Arnau por cómo hemos sabido llevar las negociaciones y, como ha dicho el presidente, ha sido de una manera muy flexible, muy fácil. Las dos partes estábamos muy de acuerdo y no hubo ningún problema […] estoy muy feliz, muy contento por esta renovación. No me quedan más que palabras de agradecimiento”, afirmó emocionado.

Recordemos que Juanpi es un canterano que comenzó su carrera en el Atlético Malagueño en 2009, con sólo quince años: “Desde el primer momento que llegué aquí, mi sueño era jugar en el primer equipo y, obviamente, cuando uno va dando estos pasos grandes en su carrera, uno se lo cree, pero cuando llegué no me veía a estas alturas donde me encuentro ahora”.

De hecho, durante la rueda de prensa hizo especial hincapié en que aquel era un día realmente especial para él: “Como dije en mi primera renovación en el primer equipo, que era de los días más felices de mi vida, hoy creo que puedo volver a decirlo. Es otro sueño que estoy cumpliendo, estando muchos años más en el club en el que he crecido, en el que quiero estar muchos años más”.

Cuando uno de los periodista asistentes a la rueda de prensa le preguntó sobre un cuestionable rendimiento y confianza durante la temporada 2016-2017, Juanpi contestó sin titubear: “Depende de la manera que lo veas. La confianza la tengo desde siempre. Creo que pueden salir o no salir las cosas, pero mi confianza es plena y no tengo ninguna duda de eso. Mi mentalidad ha sido la mentalidad del trabajo, de ser positivo ante cualquier cosa, y no salgo de eso en ningún momento”.

