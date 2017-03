El futuro del fútbol en Torre del Mar, en el aire

2.3.2017 - 18:29 - Juan Morales

Torre del Mar se queda sin fútbol senior. Entre todos la mataron y ella misma se murió. Quién lo iba a decir cuando hace algunos años eran dos los equipos que convivían. o malvivían, en el complicado espectro del balompié axárquico. Esto es histórico, deben de tenerlo en cuenta, ya que hace mucho que en Torre del Mar no hay fútbol en edad senior. Coincidió entonces con la desaparición del extinto Club Deportivo Torre del Mar y la creación de lo que hoy es la Unión Deportiva.

Pero lo de ahora es más grave. Y tanto que lo es. El nombre del fútbol senior en el pueblo torreño pierde peso y credibilidad en la provincia. Sus dos equipos se han retirado esta temporada. Lo hizo en septiembre la Unión Deportiva y ahora el Libertad, dos proyectos que desaparecen y que dejan muy tocado a nuestro fútbol. También a los que de inicio apostaron por ambos, puesto que todos esos que apoyaron de una manera u otra a los dos equipos se quedan sin el ‘servicio’ ofertado a comienzos de campaña. Un despropósito.

¿Y qué va a pasar ahora? No hay nada claro. Según hemos podido saber, ha habido un ofrecimiento para que el senior de la Unión Deportiva pueda ocupar la plaza del Libertad en Segunda Andaluza, algo que de momento no ven viable desde la gestora. La única opción, de momento, es que la Unión Deportiva saque equipo en Tercera Andaluza o bien que se fusione con el Club Deportivo Barrio, con el que ha habido algunos contactos para militar la próxima campaña en Primera Andaluza. Pero todo esto está en el aire y no se sabrá el futuro del fútbol de Torre del Mar, de momento, hasta que pasen unos meses y las dos gestoras tomen posesión de las respectivas ‘patatas calientes’ con las que se han topado.

Así está la cosa a día de hoy, pero todo puede cambiar. Ambas partes se muestran abiertas al entendimiento, aunque parece que la opción actual es la de que cada uno vaya por su lado. Todo apunta a que la Unión Deportiva Torre del Mar va a decantarse no sólo por el senior, sino también por equipos de base en distintas categorías. En el caso de la Escuela de Fútbol, la intención y a la vista de los acontecimientos sería la de seguir trabajando en la base, descartando el fútbol senior. Dos proyectos, dos directivas y parece que un futuro muy similar al que se vive en Vélez.