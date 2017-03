El malestar del Vélez CF en Málaga, por unos balones

6.3.2017 - 13:04 - Juan Morales

Los balones utilizados en el Atlético Malagueño – Vélez de la mañana del domingo sirvieron como detonante de los hechos acaecidos en la previa de un partido que se cerró con goleada encajada por el equipo de Loren.

Así las cosas, todas las alarmas saltaban antes de las 11 de la mañana. Lo hacían tras la publicación enviada por el Vélez, donde no mencionan los hechos pero sí su malestar: “Queremos manifestar el mal trato y recibimiento recibido por parte de la representación del Málaga CF en el Campo de la Federación Malagueña hacia la expedición de nuestro club (directivos y cuerpo técnico)”.

Segundo comunicado

Ante este comentario saltan todas las alarmas y también el interés por conocer los ocurrido, ya que la afirmación del club axárquico pone en vilo a todos los aficionados. Poco después, el propio Vélez es quien decide quitar hierro al asunto. De nuevo y sin mencionar nada sobre lo ocurrido, las redes sociales del club recogen otro comunicado: “Desde el Vélez Club de Fútbol comunicamos que a raíz de la publicación del comunicado oficial sobre el mal trato y recibimento recibido por representación del Málaga C.F. hacia nuestra expedición en el Campo de la Federación Malagueña, la directiva del Málaga C.F. se ha puesto en contacto con nuestro club para pedir disculpas sobre este hecho, volviendo las relaciones a la cordialidad de costumbre”.

Un cambio de tercio que hace pensar dos cosas. La primera es que la persona que ordena enviar el primer comunicado no es la misma que pide enviar el segundo. Y la otra es que finalmente todo se aclaró, quedando en un malentendido los hechos que provocaron el malestar de la expedición veleña.

Los hechos

Y es que como decimos, fuentes cercanas al club malaguista indicaban que el detonante de la situación fue el uso de unos balones distintos a los habituales, algo que no sentó bien en el seno del Vélez. Estos esféricos son los que el Málaga ha usado en la ‘Champions’ juvenil, “totalmente homologados para la Tercera División”, según nos comentan. La protesta del Vélez, según nos comentan, viene del lado de su vicepresidente, Francisco Villarrubia, que accede a la zona de vestuarios sin la acreditación pertinente. Tras tener una disputa verbal con el delegado del Atlético Malagueño, este último informa que no se puede estar en ese espacio sin acreditar, por lo que tiene que abandonarla a petición de la seguridad privada de las instalaciones.

A partir de ese momento, el vicepresidente del Vélez accede por la puerta de autoridades, mostrando una vez más su descontento por que en la entrada le piden el DNI para acreditar su identidad en la lista de autorizados para entrar en el campo de la Federación Malagueña. Es entonces cuando finalmente accede y puede ver el partido desde la grada.

Con el fin de conocer lo ocurrido, este medio se pone en contacto con el presidente del Vélez, Francis Rodríguez, que insiste en que todo ha sido un malentendido y que las relaciones entre ambos equipos “son excelentes, como siempre”. De hecho es el propio Arnau el que se interesa por el asunto y lo encauza para que la situación vuelva a la de origen, “dentro de la habitual cordialidad”.

También hablamos con el propio Villarrubia, quien en su versión de los hechos comenta que “al llegar a la puerta se le solicita a la junta directiva el carnet de identidad diciendo que podríamos ser otras personas suplantando el nombre de los que habíamos allí”. Además, añade, “el de la puerta me dice que cuando vinieron a Vélez los tratamos muy mal a ellos”, haciendo alusión a un directivo que “hace muchos años estaba en la directiva del Vélez y que los trató muy mal”. Después, continúa, “Loren me pregunta sin con los balones que estaban entrenando los jugadores se iba a jugar, y al bajar a informar a Ramírez para que se lo comunicara al árbitro me echan de malas formas”. Finalmente, “después de haber publicado en las redes sociales el comunicado oficial nos ha llamado Arnau y se ha aclarado todo el tema. Le hemos expuesto lo que ha pasado y no hay problema ninguno”.

Posteriormente, según hemos sabido, es el propio delegado del Malagueño quien se interesa por que todo quede aclarado, informando a varios miembros de la expedición veleña sobre el reglamento en el tema de los balones, de juego, solventando la situación.