Romero: “Se han llevado el partido por un penalti”

Falta de acierto

“Creo que nos faltó hacer gol. Tuvimos un par de ocasiones, al principio y al final. Los partido se ganan con goles y nos cuesta marcar. La actitud que ha tenido el equipo ha sido de querer ganar en todo momento. Hemos sufrido bastante en el juego aéreo, que ellos lo han hecho bien. Hemos hecho nuestro partido y el equipo sabía a lo que estaba jugando. Tuvimos ocasiones pero no las convertimos. Se han llevado el partido por un penalti. Creo que el criterio de los penaltis no fue el mismo hacia nuestro lado. Es una decisión que toma el árbitro y hay que respetarla”.

Misma ilusión

“Para cualquier entrenador son números malos pero sigo trabajando de la misma manera e ilusión. Los resultados llegarán porque equipo hay. Hay bueno jugadores. Todos vamos a una. Los resultados no están siendo positivos pero seguimos entrenando con la misma alegría que el primer día para dar la vuelta a esto”.

Partido a partido

“Desde el primer día me la estoy jugado. Para mi todos los partidos son iguales y me los tomo de la misma manera. La mejor manera de llevar los partidos es pensar que cada uno es el último. Las oportunidades están para aprovecharlas. Estoy intentado sacar el máximo de mí como entrenador. Cuando no acompañan los resultados el trabajo no se ve y cuando se gana es todo muy bonito. Intentaremos buscar esa victoria la semana que viene”.