El Torrox se deja el liderato en Monda (0-0)

21.3.2017 - 12:54 - Juan Morales

No pudo ser. Después de veinticuatro partidos disputados, el Club Deportivo Torrox perdió el liderato de la Segunda Andaluza tras empatar con el Monda en la Alpujata. Lo hizo en un partido gris, donde los de la Axarquía pudieron sacar más provecho a sus ocasiones pero en el fútbol, cuando la cosa no está, no está.





El tropiezo de los de Adrián Domínguez, unido a la victoria del Rosario, hace que los axárquicos caigan a la segunda posición, sumando cincuenta y un puntos en su haber. El conjunto saucedeño, por su parte, cuenta con cincuenta y dos, convirtiéndose en el nuevo líder de la categoría.





El próximo fin de semana, nuevo capítulo de este duelo con un interesante Torrox – Álora y El Palo B – Rosario.