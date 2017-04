Juankar: “Hay que trabajar y pensar en la semana que viene”

Falta de acierto

“Nos han hecho dos goles en dos acciones donde sabemos que son su fuerte, en dos centros laterales. Nos ha costado porque al final llegamos al punto de finalización y no encontrábamos ese último pase. En la primera parte los hemos tenido dominados, sabiendo dónde podíamos hacerles daño, pero a la hora de tomar la decisión final de cara al gol no hemos estado acertados. A mí, sinceramente, y al equipo en general, nos duele que nos gane cualquier equipo. En la primera parte ellos estaban con miedo y no hemos tenido la maldad de pensar que podíamos ganar el partido”.

Trabajar en equipo

“Es un deporte de compañeros, no depende de uno o dos. Tenemos que ir todos a una, como fuimos la semana pasada con el Barcelona. Tenemos que pensar en la semana que viene, en cambiar las cosas que hemos hecho hoy mal y el sábado en Málaga a morir contra el Valencia”.

Vista puesta en el Valencia

“Al final el fútbol es así, haces un partidazo y al siguiente no estas a la misma altura, pero por desgracia sabemos que es así. Lo bonito es que la semana que viene hay otro partido y vamos a buscar la dinámica positiva que tuvimos contra el Barça. Hay que trabajar y tenemos una semana larga para conseguir los tres puntos la semana que viene en casa”.

La victoria ante el Barcelona no es la causa de la derrota

“La euforia está por las dos últimas victorias que llevamos, pero no creo que eso haya sido la causa por la que no hemos conseguido los tres puntos. Al final haces un partidazo y al siguiente no das esa misma imagen, pero es así”.