Camacho: “Tenemos la oportunidad de terminar con buenas sensaciones”

20.4.2017 - 15:32 - Redacción

Continuidad

“Siempre y cuando sea porque no me he lesionado me alegro un montón. Hace mucho tiempo, dos años atrás, que no jugaba tan regular y que no podía terminar la temporada jugando. Estoy agradecido de que me hayan respetado las lesiones”.

Seis partidos para el final

“Quedan seis partidos y como no te lo tomes en serio se va a hacer muy largo. Creo que después de lo que hemos conseguido, sobre todo después de las últimas victorias con todo lo que nos ha costado, tiene que servir un poco para que el entrenador poco a poco vaya creando un estilo de juego y terminar el año bien. Tenemos que preparar estos seis partidos de cara al año que viene”.

Valencia, rival

“Tenemos que intentar dar la mejor imagen posible y conseguir el resultado. Tenemos un rival ante el que es bonito jugar y espero que haya un equipo ganador y que vaya a por el partido. Si vamos a por un partido importante para nosotros, si lo hacemos importante, vamos a por los tres puntos y vamos con una idea clara de juego”.

Ambición y sensaciones

“El objetivo es ganar los máximos partidos posibles hasta final de temporada. Tenemos la oportunidad, creo que después de una temporada irregular que hemos hecho, de irnos con unas sensaciones buenas y mirar cara al futuro con otras perspectivas y otras sensaciones”.

Zona baja de la tabla

“Creo que estas dos victorias nos han dado mucho margen y es verdad que los equipos de abajo no ganan y ves que eso te ayuda. ¿Salvados? Virtualmente puede ser, pero hasta que las matemáticas no lo digan… También creo que ahora estamos en un momento en el que debemos mirar para ganar partidos, no para perder y mirar a la gente de abajo. Y quedar lo más arriba posible porque para el Club es mejor”.