El CB Vélez cumple en el primero de los dos partidos del fin de semana (69-31)

21.4.2017 - 20:50 - Juan Morales

Sin más inconveniente que el propio tempo del partido, el Club Baloncesto Vélez pasó el trámite del primero de los dos choques previstos para este fin de semana.

Lo hizo ante el colista, Almería, que no fue rival para los pupilos de Javi Florido, que se fueron en el marcador desde inicio. Partido cómodo que no se fue más arriba en el marcador porque Vélez no quiso, encontrándose cómodo dentro de la horquilla que le daba el electrónico.

El pabellón de Torre del Mar fue testigo del encuentro que acerca de nuevo a los veleños al tren de cabeza y deja todo abierto a espera de lo que ocurra este domingo en tierras granadinas.