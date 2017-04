Los jugadores del Vélez toman medidas ante el retraso de sus nóminas

27.4.2017 - 12:47 - Juan Morales / JL. Castro

El Vélez Club de Fútbol vive uno de sus momentos más difíciles de lo que va de temporada. Y no en lo deportivo, donde por eliminación ha logrado confirmar la permanencia matemática. Hablamos del tema económico, en el que esta semana la situación se ha complicado. El Vélez Club de Fútbol vive uno de sus momentos más difíciles de lo que va de temporada. Y no en lo deportivo, donde por eliminación ha logrado confirmar la permanencia matemática. Hablamos del tema económico, en el que esta semana la situación se ha complicado.





Según ha podido saber este medio, el malestar dentro del vestuario crece por momentos. Y lo hace porque el club, según nos cuentan fuentes cercanas al mismo, debe varias nóminas a los jugadores. Esto ha provocado que se piense en medidas de presión para cobrar, entre ellas no jugar el domingo ante el Maracena si no se da una solución al problema del cobro. Ante esto, el Vélez trabaja a destajo para lograr una solución, pero no es fácil.





Desde el club nos confirman que “hay malestar y lo comprendo, pero estamos en ello para solventarlo. Es un momento delicado”. Y tanto, ya que la cosa sigue complicándose día a día y los jugadores, obviamente, no piden más que lo que es suyo.





A día de hoy y según hemos podido indagar, el club espera la subvención municipal para realizar el pago a los futbolistas. Ante esto, parece que en las próximas horas podría producirse una reunión entre el alcalde, el Vélez Club de Fútbol y la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga con el único fin de tranquilizar los ánimos y que el equipo pueda acabar la temporada con normalidad para que todo esto no afecte en el plano deportivo.