Loren Morón: “Me he sentido traicionado”

30.4.2017 - 16:13 - José Luis Castro

Duras y sinceras declaraciones de Lorenzo Morón después del partido frente al Maracena que terminó con empate sin goles y sin ningún aliciente para nadie, ni para la afición. La entrada más floja de toda la temporada, sobre 100 personas.

Loren que estuvo sancionado en la grada muy callado se destapó en la sala prensa con el asunto de las cesiones de juveniles donde dijo ” me he sentido traicionado y además querían que les firmara un documento por el tema de los juveniles. Se me ha faltado al respeto hasta el mismo entrenador de los juveniles y tengo las conversaciones en el WhatsApp “.

Loren, como dijo la semana pasada, “también se me faltó el respeto por hablar sin terminar la temporada con otros entrenadores”. Loren matizó: “Si el club me quiere sancionar por estas declaraciones, que lo haga”.

Por otro lado Loren dijo que el Vélez “es un grande y vine también por el buen trato que dieron a mi hijo, pero algunos me han decepcionado”.

Así están las cosas en el Vélez C.F. y eso que no se habló de los retrasos de los pagos en la rueda de prensa.

El miércoles más en Vivar Téllez a las 21 h adelantando el partido frente al Dos Hermanas San Andrés, equipo que ya está des vencido de categoría.