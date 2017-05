Loren Morón pasa de sentirse “traicionado” a dar las “gracias por poder entrenar al Vélez C.F.”

4.5.2017 - 7:11 - José Luis Castro

Cómo cambian las cosas en el Vélez C.F. en tan solo 3 días. Si el pasado domingo el entrenador de equipo veleño, Loren Morón, aseguraba “sentirse traicionado”, ayer se cambiaron las tornas y quiso dar las “gracias” manifestando sentirse “orgullosos de pertenecer a este club”. Asimismo, Loren señaló que no quería hablar sobre sus declaraciones acerca de sentirse “traicionado”. “Lo que pasa ya no vuelve, no vale lo que dije el otro día”, dijo el técnico aclarando que había hablado con el Club y que “ya se ha solucionado”.

Esta fue la última rueda de prensa esta temporada en el Vivar Téllez, con un Loren más tranquilo y con ganas de que termine la temporada.

Victoria

El Vélez C.F. terminó la temporada en casa con una goleada al Dos Hermanas (5-2). Los protagonistas de los goles fueron Guerra –con tres-, Petelu y Adri.

Este magnífico resultado deja buen sabor de boca a los jugadores que aún tendrán que disputar un próximo partido el domingo en Motril.

Loren ha agradecido el esfuerzo de sus jugadores “por el esfuerzo que han hecho” y al público, “a los pocos que han venido”.

Al final de la rueda de prensa, el míster se despidió de los medios de comunicación allí presentes agradeciendo su trabajo durante la temporada.