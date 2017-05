Guadalmar y Torrox disputan un duelo clave para el descenso y ascenso

5.5.2017 - 11:40 - Redacción

El Club Deportivo Torrox vuelve a la carga este fin de semana. Tras el paso atrás de las últimas jornadas, en las que incluso ha puesto en duda su ascenso, necesita encarar con garantías el encuentro que este sábado le va a medir al Guadalmar, rival de la zona baja que lucha por salir de los puestos de descenso. El Club Deportivo Torrox vuelve a la carga este fin de semana. Tras el paso atrás de las últimas jornadas, en las que incluso ha puesto en duda su ascenso, necesita encarar con garantías el encuentro que este sábado le va a medir al Guadalmar, rival de la zona baja que lucha por salir de los puestos de descenso.





No será un partido fácil para los de Adrián Domínguez, ya que los malagueños se muestran muy aguerridos en casa y no pondrán facilidades para que el Torrox se lleve algo positivo de su estadio. Pero no les cabe otra, ya que el duelo es a cara de perro, tanto por la zona baja como por la parte alta de la clasificación.





El partido se disputa este sábado a las 19:15 horas de la tarde y estará dirigido por el colegiado Jesús Cordón Caballero, asistido en las bandas por Rafael Heredia Cabrera y Arantxa Pérez Almendrote.