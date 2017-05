Dely Valdés: “Estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos”

7.5.2017 - 17:40 - Redacción

Final igualada

“Llegaron más enteros que nosotros y eso es de admirar porque nos quedamos con un hombre más por mucho tiempo. En los 90 minutos, el encuentro estaba equilibrado. Nosotros al final tuvimos alguna ocasión en la que pudimos ponernos por encima en el marcador. Cuando llegamos al tiempo extra si se notó más el tema físico. Hay que darle la enhorabuena al Real Madrid que ha sido justo vencedor”.

Buen trabajo en la final

“Decepcionado no, creo que nosotros no hicimos mal partido. Si analizo bien el encuentro, fríamente, durante los 90 minutos las ocasiones más claras de gol las tenemos nosotros. Yo no me puedo ir decepcionado con el equipo, el equipo ha trabajado bien todo el partido. Nos han marcado ese gol al final y no puedo irme decepcionado con el trabajo que han hecho”.

Una gran imagen en la Copa de Campeones

“Les he dado la enhorabuena, han hecho un buen torneo. Creo que hay que tener en cuenta eso porque yo creo que los chicos han trabajado para conseguir algo que no pudo ser, pero no quita que se les felicite por lo que han hecho”.

Garantía de futuro

“Con estos jugadores hay un gran futuro en Málaga. Si miramos hacia atrás, en los campeonatos anteriores juveniles, hoy hay jugadores que en primera división están disfrutando de muchos minutos; los Pablo Fornals, En-Nesyri… Seguramente en un futuro veremos a alguno de éstos jugando en Primera División”.

Orgulloso de la plantilla

“Como entrenador de este equipo estoy muy orgulloso de los chicos porque lo han dado todo. En el primer partido, en el segundo y en esta final lo han dado también todo. El entrenador se tiene que sentir orgulloso de ellos”.