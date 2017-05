El CB Vélez, ante su última oprotunidad de estar en la ‘final four’

19.5.2017 - 8:57 - Juan Morales

El pabellón sevillano de Amate será testigo este fin de semana del tercer partido de la serie por una plaza a la final four de ascenso a EBA entre el Labradores y el Club Baloncesto Vélez. Contra todo pronóstico, se forzó el tercer partido tras una excelente eliminatoria de los sevillanos, que han logrado arrebatarle a los de Florido el factor cancha.

Se le atraviesa esta previa a los veleños, que después de una gran temporada en liga regular están pasando apuros para poder meterse en la final. Además, el encuentro del sábado no será un paseo. Y no lo será porque nada de lo visto hasta la fecha va a servir; se juega todo a un partido, a domicilio y ante la afición sevillana, que ya sabe que los suyos tienen en su mano el pase y no van a dejar pasar la oportunidad.

Los veleños, por su parte, tendrán que salir con la máxima concentración y aislarse del entorno para poder hacer su partido y llevarse la victoria, que es lo que marcan todas las apuestas.

El encuentro se disputará este domingo a las 12:30 horas.Se