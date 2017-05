Deportes presenta el torneo solidario Triangular Internacional de Fútbol Veterano

23.5.2017 - 15:56 - Redacción

El estadio de fútbol Juan Manuel Azuaga de Torre del Mar acogerá el próximo domingo 28 de mayo a partir de las 11:30 horas el Torneo Triangular Internacional Benéfico de Fútbol Veterano.

La concejala de Deportes, María José Roberto, junto la presidenta de asociación Esperanza, Rosa Casamayor, y el representante del equipo italiano Cistellum, Francesco Rizzo, ha informado esta mañana de la cita que contará con la participación del equipo de fútbol de Veteranos de Torre del Mar, la asociación de Veteranos del Vélez CF y ASD Cistellum de Italia.

María José Roberto ha comentado que “la combinación de deporte y solidaridad supone una fórmula perfecta para que los ciudadanos colaboremos con los colectivos sociales que realizan una gran labor, como es la lucha contra enfermedades que a todos nos pueden afectar a los largo de nuestra vida”.

La edil veleña ha explicado que “en esta ocasión se trata de un torneo de carácter no competitivo, donde todos los fondos que se consigan se destinarán a la asociación Esperanza y a Dudú For You, asociación de la que partió la idea y que trabaja en Italia para apoyar la investigación del cáncer infantil”.

“Animamos a todos los ciudadanos del municipio y de toda la comarca de la Axarquía a que acudan el próximo domingo a esta gran cita solidaria”, dijo Roberto.

El representante del equipo italiano Cistellum e impulsor de la iniciativa, Francesco Rizzo, ha indicado que “será un torneo donde no habrá vencedores ni perdedores, sino agradecimiento a

todos los que colaboradores, y donde también habrá un tercer tiempo para los más pequeños”. Así ha explicado que la asociación Dudú For You, nació tras la desaparición del hermano del

vicepresidente del club ASD Cistellum, conocido como Dudú; tras luchar contra una larga enfermedad. El colectivo trabaja para recaudar fondo para la investigación del cáncer infantil.

Por otra parte, Rizzo ha manifestado “el gran esfuerzo que ha supuesto poder traer a Vélez-Málaga a todo el equipo italiano”, apuntando que seguro que van a disfrutar de una estancia única por el clima y el entorno de esta tierra.

La presidenta de la asociación Esperanza, Rosa Casamayor, ha agradecido que una vez más se haya pensado en el colectivo, animando a todos los vecinos a que acudan al torneo el próximo

domingo en horario de 11:30 a 15:00 horas.

El torneo solidario Triangular Internacional de Fútbol Veterano contará con una amplia programación de actividades complementarias como zumba y sorteos. Las entradas tienen un

precio simbólico de 5 euros y se pueden adquirir en los clubes locales participantes, en la sede de la asociación Esperanza, en el restaurante Punto&Pasta de Torre del Mar, así como en la taquilla del estadio Juan Manuel Azuaga el mismo día del partido.