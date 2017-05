Javi Molina reivindica su sitio en Tercera con un ‘hat-trick’ en la despedida del Barrio (4-4)

28.5.2017 - 19:50 - Juan Morales

El fútbol de la comarca de la Axarquía sigue ofreciendo brotes verdes tras unos años de desastre. Lo hace a modo de futbolistas de calidad, que florecen en distintos clubes y que van disipando dudas de lo que podría ser la Tercera División en la Axarquía la próxima temporada. El fútbol de la comarca de la Axarquía sigue ofreciendo brotes verdes tras unos años de desastre. Lo hace a modo de futbolistas de calidad, que florecen en distintos clubes y que van disipando dudas de lo que podría ser la Tercera División en la Axarquía la próxima temporada.

Y hablamos de la Tercera, en general, porque hay un jugador en la comarca que no escapa ya a los ojos de esta liga. Se trata del torreño Javi Molina, quien ha cerrado la temporada en Andaluza con 26 goles. No lo ha hecho en un club con miras de ascenso ni que luche por estar arriba, sino en un Barrio que peleó por la permanencia y que ha tenido en Molina un referente goleador a pesar de no ser ariete.

Volviendo al interés generado, parece que el futbolista ya es seguido desde el Club Deportivo Rincón y sería inexplicable que terminará allí antes de probar suerte en el Vélez Club de Fútbol, donde ya debutó con Tello. Mucho más cuando esta campaña la queja ha sido generalizada a la hora de apostar por gente de fuera más que de la propia casa.

Ayer, en el Vivar Téllez, Molina dio otro recital de lo que debe ser un futbolista. Posicionamiento, gran visión de juego y el gol, preciado tesoro que no todos poseen y que en las botas de este jugador se convierte además en un arma de calidad. Lo demostró ante el Casabermeja, al que le hizo tres tantos, siendo uno de ellos de bella factura y que bien pudiera haber firmado cualquier ‘galáctico’.

Sus goles no sirvieron para que el Barrio le ganara al rival de la última jornada, con el que empató a cuatro goles, pero abrió los ojos a una afición que pide gente de la casa para su máximo exponente en el fútbol de Tercera. Al unísono se levantaron de sus asientos y aplaudieron a uno de los futbolistas de más proyección de cuanto tenemos en la Axarquía.