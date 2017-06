El Vélez C.F. hará frente a la deuda con la plantilla esta semana

18.6.2017 - 10:23 - Juan Morales

El Vélez Club de Fútbol quiere cerrar cuanto antes la temporada 2016/2017 para poder comenzar a trabajar en el nuevo plantel. Tal y como anuciaron, no se comenzarían con las gestiones hasta que no se cumpliera con la deuda de la anterior campaña, por lo que se ha querido acelerar el pago con el fin de no quedar atrás con respecto al resto de competidores.

Así las cosas y ante el retraso por la llegada de la subvención municipal, la directiva del club ha querido mover pieza. Según ha podido saber este medio, varios miembros responsables del Vélez han solicitado un préstamo personal con una entidad bancaria para pagar esta misma semana lo adeudado con jugadores y cuerpo técnico.

Un paso al frente que da el cuerpo técnico, demostrando el compromiso y las ganas porque de una vez por todas el equipo pueda recuperar el sitio en la zona alta. Y una decisión que se hará pública este lunes, donde se ha convocado una rueda de prensa para explicar la situación del club y el inicio de los trabajos de cara a la próxima temporada.