Remontada incompleta del Malagueño ante el Adarve (4-2)

25.6.2017 - 17:42 - Redacción

El filial blanquiazul salió con más ímpetu en los minutos iniciales de partido. El Unión Adarve, por su parte, tenía el claro su objetivo, no dejar jugar al equipo entrenado por Manel Ruano. En el minuto 6 llegó el primer acercamiento peligroso del conjunto blanquiazul. Disparo mordido de Maty que se marchó alto. El Atlético Malagueño cargaba su ataque por la banda izquierda, con Javi Jiménez y Mula como estiletes. En una de esas cabalgadas del lateral zurdo llegó la ocasión más clara para los malagueños. Gran asistencia de Javi Jiménez para Harper, que el delantero no pudo finalizar ante la salida del meta rival. Cuatro minutos más tarde, internada de nuevo de Harper y centro que se pasea por el área pequeña. El filial lo intentaba. De nuevo Javi Jiménez hasta la línea de fondo para poner un gran centro. Wojcik no conectó bien y el balón se marchó alto. De un ataque del Adarve salió una contra del cuadro malagueño. Wojcik inició la carrera pero fue parado en seco por Viti. Amarilla para el jugador del equipo madrileño. Tres minutos más tarde, en el 34’, llegó el primer gol del partido. Kuki empaló con la derecha un buen balón y el esférico se coló en la portería del Adarve (1-0). Olmedo y Álvaro Sánchez, e Iván Rodríguez por parte malaguista, vieron cartulina amarilla antes de concluir la primera mitad.

La segunda mitad comenzó con dominio claro del filial blanquiazul. Hasta cuatro ocasiones en cinco minutos. Primero Mula con un disparo lejano y, posteriormente, triple ocasión de Wojcik, Iván Rodríguez y Harper. Los tres se toparon con el guardameta del Adarve que salvó a su equipo sobre la línea de gol. Tres minutos después, de nuevo Mula sólo ante el portero rival. El extremo de la Academia MCF no pudo superar a David. Álvaro Sánchez, delantero del Adarve, disfrutó de la mejor ocasión para el cuadro madrileño con un disparo que se marchó alto. En la siguiente jugada llegó el empate del Adarve. Penalti que transformó el delantero Álvaro. Manel Ruano movió el banquillo para dar entrada a David Ramos y Castillo en sustitución de Iván Rodríguez e Ian Soler. En el minuto 69 llegó el 2-1. De nuevo Kuki con un derechazo magistral desde fuera del área. El Atlético Malagueño recortaba distancias. No tardó en llegar el 3-1. Penalti por manos y responsabilidad para Luis Muñoz. El central blanquiazul no perdonó e hizo el tercero (73’). La remontada estaba cerca. Nueve minutos más tarde, en el 82’, llegó la locura a la Federación. Centro de Javi Jiménez y remate impecable de Wojcik a la escuadra. 4-1. Cuando parecía que el partido llegaba a su fin, gol en propia puerta del Atlético Malagueño (4-2). El sueño del ascenso se esfumó en los instantes finales.

Ficha técnica: Atlético Malagueño 4 – Unión Adarve 2

Malagueño – Manel Ruano: Aarón; Iván Rodríguez © (David Ramos 61’), Luis Muñoz, Ian Soler (Castillo 65’), Javi Jiménez; Harper, Maty, José Carlos, Mula (Arturo 86’); Kuki Zalazar y Wójcik.

Adarve – Víctor Cea: David ©; Viti, Juanma, Cadete; More, Moncho (Leo 67’), Olmedo (Lozano 85’), Souza; Héctor (Fran García 80’), Giani y Álvaro.

Goles

1-0 (34’): Kuki; 1-1 (58’): Álvaro -penalti-; 2-1 (70’): Kuki; 3-1 (75’): Luis -penalti-; 4-1 (84’): Wójcik; 4-2 (94’): Luis -p.p.-.

Árbitro

Alberto Salazar López de la Oliva (Comité Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los malaguistas Iván, Luis, Maty, José Carlos y Harper, y a los visitantes Viti, Olmedo, Álvaro, Moncho, Lozano, Giani, Cadete y Leo. Expulsó al visitante Moncho, habiendo sido ya sustituido, en el minuto 98’.

Incidencias

Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña de fútbol, aforo completo. Partido de vuelta (ida 2-0, global 4-4 y ascenso para el Adarve) de la última ronda por el ascenso a Segunda División B.