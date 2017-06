Lucas Cazorla: “Pido a todos ilusión, trabajo y esfuerzo”

26.6.2017 - 20:38 - Juan Morales /J.Luis Castro

En la tarde de hoy se ha presentado el nuevo técnico del Vélez, Lucas Cazorla, que vuelve después de un año lejos de la Axarquía. El técnico asegura trabajo e ilusión para afrontar el nuevo proyecto.

Y tenía ganas de volver, tras un año en categorías inferiores, a entrenar en el grupo IX de Tercera División. De hecho no le perdió la cara al campeonato, siguiendo a todos los equipos de la la provincia, incluido el Vélez, y estando al tanto de cualquier novedad que pudiera surgir. Pero como bien dice, “tenía una espinita clavada y mi llegada va a suponer la continuidad de mi proyecto de hace dos años”. Y no puede ser de otra forma, ya que la falta de efectivo económico obliga al Vélez a no hacer muchos cambios en su plantel.

JUGADORES

Con ello, Cazorla no ha escondido sus cartas, nombrando parte de la “lista” de jugadores que “el viernes entregué al director técnico”, Paco Villarrubia. Entre ellos, “los míos”, como bien apunta. Habla de los jugadores que ya pidió en su momento y que sigue reclamando. Entre ellos dos que se fueron la pasada campaña a mitad de temporada y que tienen difícil futuro en el equipo, aunque no imposible. Hablamos de Popo y Javi Fernández.

También habló Cazorla de Emilio Guerra y Lasly, ambos confirmados ya para la próxima campaña junto a Damián y Cazorla. El que no estará a pesar de la pretensión del técnico será Manolo Reina, que ya es jugador del Centro de Deportes de El Palo.

PRETEMPORADA

En cuanto al trabajo previsto de cara a preparar la próxima campaña, Lucas Cazorla se enfundará el chándal a principios de julio, fecha en la que tendrá tres partidos previstos para probar jugadores nuevos. Tres convocatorias diferentes en las que a modo de casting abrirá las puertas del club a todo aquel que crea que pueda tener un sitio en el equipo. Será, como decimos, en la primera semana de julio. La pretemporada como tal se iniciará el 17 de julio, con entrenamientos y partidos que “irán de menor a mayor intensidad”. “Queremos un rival fuerte, al menos de Segunda B, para el Trofeo del club”, añadió.

En sus casi veinte minutos de rueda de prensa, Cazorla repitió en varias ocasiones la palabra ilusión. Y lo hizo porque según apunta “se me ponen los pelos de punta al pensar en hacer algo importane en el noventa y cinco aniversario del Vélez”. Y no quiso prometer nada, sobre todo para evitar vivir lo de hace dos años, en los que prometía liguilla y finalmente el equipo no llegó. Por eso se limitó a prometer “trabajo, ilusión y esfuerzo”.

Por último y referente al caballo de batalla de su última etapa, hablamos de la convocatoria de juveniles, Lucas Cazorla se mostró especialmente motivado, señalando que “es un tema solventado y estoy muy contento porque voy a poder disponer de 20 jugadores de mi equipo, veinte del filial en Tercera Andaluza y otros veinte del juvenil”, por lo que el tema quedó zanjado.

Llega un entrenador con garra, ganador y muy profesional, no cabe duda. En sus ojos quedaba reflejada la ilusión del momento y se le veía como un niño con zapatos nuevos. Lucas Cazorla, que esperó la llamada del Vélez durante la pasada campaña en varias ocasiones, ha vuelto ahora y espera que sea para conseguir logros en un equipo que necesita ilusionarse con el objetivo y tocar, aunque sea de refilón, algo más que la permanencia.