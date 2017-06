Lucas Cazorla: “La afición del Vélez se merece un respeto”

27.6.2017 - 9:06 - José Luis Castro

“La afición del Vélez se merece un respeto”. Con esa frase terminaba la rueda de prensa de Lucass Cazorla en el Vivar Téllez. “Le debo un respeto a la afición, en casa jamás me gritaron, siempre me respetaron”.

Respecto a la confección de la plantilla, Lucas apuesta por la continuidad del proyecto que no pudo terminar. Ha dejado claro que se rodeará de sus hombres de confianza: Damián, Guerra, Arturo, Nacho, Chiate y reforzará su “guardia pretoriana” haciendo un esfuerzo económico con Pepe Vergara. Renovado Cazorla (jugador) también se puede recuperar a su amigo Jorge Barba, por ejemplo. Y pescar en su Zenit, el portero Francis y el extremo Ismael.

Pero Lucas además tiene memoria y buscará veteranía, por eso ha pedido la vuelta de Benji, Javi Fernandez y Popo.

Lucas quiere darle oportunidades a todos y se la ofrecerá Javi Molina, 26 goles con el C.D. Barrio. Carlos Galán, 27 goles con el Torrox, Pulga tampoco se queda fuera, y Chiate, el más pequeño.

Y más madera con el equipo senior que sacará el Vélez C.F en Tercera Andaluza, sin olvidar los juveniles.

Más de 60 jugadores a su disposición. Por eso para Lucas Cazorla esta temporada es “ilusionante”.

Le gusta el reto de la categoría que parece una segunda B por los equipos a los que se medirá y una temporada con 22, incluso 23 equipos en el grupo IX de la tercera division. Linares, Jaén, Mancha Real. Y los que no subieron: At. Malagueño, Antequera, Almería B y Huetor Tajar. Sin olvidar a C.D. El Palo, Loja y alguna revelacion que surga en la categoría.

La pretemporada comienza el 17 de julio con partidos menos a más con una traca final el el Trofeo del Verano.

El Velez C. F. contará con un presupuesto de unos 108.000 euros en su 95 aniversario.