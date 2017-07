Germi Cabrita se despide del Club Baloncesto Vélez

5.7.2017 - 15:49 - Juan Morales

Ha sido uno de los jugadores más valorados de la categoría y pilar fundamental del Club Balonceso Vélez en la pasada campaña. Ahora, con una cálida despedida, Germi Cabrita ha dicho adiós a su etapa en el club de la Axarquía, que ve como se va un excelente baloncestista. Ha sido uno de los jugadores más valorados de la categoría y pilar fundamental del Club Balonceso Vélez en la pasada campaña. Ahora, con una cálida despedida, Germi Cabrita ha dicho adiós a su etapa en el club de la Axarquía, que ve como se va un excelente baloncestista.

Su despedida, como decimos, ha sido muy cálida y cercana, indicando que “este aplauso se lo dedico a todos los amigos que he hecho esta temporada con el C.B.Vélez, desde los compañeros, entrenadores, directiva y aficionados”. Germi, según señala, se ha “sentido parte de esa familia que tanto se lleva hablando, de este gran Club. Me han brindado la oportunidad de ser yo como jugador, persona y compañero. El esfuerzo y sacrificio que hemos realizado durante toda la temporada no se lo imagina nadie, obteniendo la Copa Andalucía, jugando a grandísimo nivel y llegando muy justos de personal a final de temporada y fase de ascenso”.

Por último, el jugador señala que “no quiero que sea un antes y un después; os llevaré en mi corazón y os deseo lo mejor. Aquí acaba mi participación con vosotros, pero con toda confianza os doy mi amistad para siempre. Gracias”.

Complicado encontrar un jugador de su calidad. Duro trabajo el que tiene por delante un club que sigue preparando su próxima campaña.