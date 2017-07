El CB Vélez negocia la vuelta de Pepe Lorca a su banquillo

16.7.2017 - 10:44 - Juan Morales

Tras la marcha de Javi Florido, el Club Baloncesto Vélez busca entrenador. Y lo tenía muy claro desde el inicio, ya que todas las miradas estaban dirigidas a un hombre de la casa, Pepe Lorca, con el que se negocia su vuelta al banquillo veleño.

Lorca, que se sentó en el banquillo del Rincón Fertilidad Nerja la pasada campaña, tiene varias ofertas sobre la mesa. Una de ellas es la del conjunto veleño, quizá la que más le puede atraer, pero de momento hay flecos importantes que el club debe subsanar para poder contar con él.

A partir de ahí, el equipo que preside Guillermo Gómez comenzará a trabajar para su participación un año más en Primera Nacional, casi empezar de cero, pero la cosa dista mucho de tener o no a Lorca en el plantel. De hecho y según hemos podido saber, el equipo no ha contemplado en todas estas semanas otra opción que no sea la de incorporar a Pepe Lorca, por lo que entendemos que el esfuerzo de llevará a cabo y finalmente el veleño volverá al conjunto de la capital axárquica.