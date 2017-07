Míchel: “Me gusta mucho esta idea, este club”

18.7.2017 - 18:11 - Redacción

Ilusión

“Me gusta mucho este club, esta idea, y además me gusta mucho más con todo lo que me ha pasado. En los tres últimos meses de competición en los que estuve, las cosas fueron muy bien. Hemos creado, y se nota, un ambiente de alegría y esperanza y es algo que queremos mantener. Cuando una afición renueva sus abonos con la velocidad a la que lo ha hecho, no es una responsabilidad para nosotros, es una alegría que supone que creen en nosotros. Eso que se llama proyecto en el fútbol no pasa más del siguiente domingo donde hay que ganar y hay que formar parte de esa ilusión que tiene la gente”.

La pretemporada es para construir

“Vi a un equipo cansado, a un equipo que había acumulado mucho trabajo en poco tiempo y una concentración incómoda porque tuvimos que movernos, pero eso no es justificación. La pretemporada es lo que menos me gusta, incluso cuando jugaba, porque a veces se crean falsas expectativas por la parte buena y por la parte mala. Se trata de construir un equipo. Fíjate todo lo que se dijo sobre nosotros al final del campeonato y sin embargo en las tres primeras semanas sumamos un punto. Eso quiere decir que hay que construir y para eso se necesita serenidad y un poquito de tranquilidad. El otro día vi cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron, esto es como todo. La pretemporada sirve para conocernos y para organizarnos. Competir no es lo mimos que preparar”.

Plantilla de futuro

“La plantilla va a ser corta pero competitiva. Tenemos chavales en el filial que son buenos y que, además, es nuestra ilusión que dentro de cuatro o cinco años esos jugadores sean jugadores del primer equipo. Entonces empezaremos a hablar de jugadores de La Academia y malagueños. Es un proyecto de futuro”.