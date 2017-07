Jaime Villanúa “Villa” se reincorpora al cuerpo técnico del Fútbol Base Torreño

24.7.2017 - 19:15 - Redacción

Foto: Jesús Hijano.

Experiencia como monitor/entrenador:

3 And. Prebenjamin B – AD FB TORREÑO 2013/14.

3 And. Prebenjamin A – AD FB TORREÑO 2014/15.

3 And. Benjamín – AD FB TORREÑO 2015/16.

4 And. Benjamín – EF JOSE SANTACRUZ 2016/17.