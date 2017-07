Rosales: “Nos toca a los más experimentados guiar al grupo”

26.7.2017 - 7:45 - Redacción

Etapa en Holanda

“Fueron cuatro años que estuve aquí, para mí fueron importantes y aprendí mucho. Buenas amistades y una experiencia linda compartir otro tipo de culturas. Me manejaba en inglés, a lo largo de los años fui aprendiendo algunas palabras y entendía muchas cosas”.

AZ Alkmaar, próximo rival

“Es un equipo bastante bueno, de los mejores de Holanda junto con Ajax, PSV… Cuando estaba aquí éramos un equipo igualado, con el Twente; tienen un estadio con la gente siempre apoyando y será un partido lindo de jugar”.

Recuperación del pubis

“Al principio tenía un poco de temor por la operación, pero cada día me he sentido más cómodo y mejor, y eso es lo importante. Durante las vacaciones estuve preparándome para llegar bien y gracias a Dios no he tenido ningún tipo de recaída ni molestias”.

Nacionalización

“Hemos hecho todo lo necesario para que esté al día. Para mí y para el Club es importante, para el futuro y la familia, espero que pueda salir pronto y poder disfrutarlo”.

Capitanía

“Ahora nos toca a nosotros guiar, los que más experiencia tenemos. Lo asumo como siempre, con tranquilidad, trataré de trabajar y esa es la única manera”.

Afición

“La afición ha sido fundamental, nos han estado apoyando y es importante para nosotros sentir ese calor. De nuestra parte pueden estar tranquilos, vamos a trabajar mucho y en estos partidos se han visto cosas buenas. Decirles que estamos trabajando duro para intentar dar una alegría”.