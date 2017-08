El Vélez cumple ante un Torrox que no lo puso fácil (2-4)

11.8.2017 - 9:47 - Juan Morales

Fotos: José Luis Castro.

El Vélez Club de Fútbol ha visitado en la tarde noche de este jueves el municipal de San Roque de Torrox para medirse a los pupilos de Adrián Domínguez, un equipo muy aguerrido que plantó cara a los veleños.

El Vélez saltaba al sintético torroxeño con Iván en la portería, Benji, García Márquez, Lasly, Arturo, Nacho, Cazorla, Dani González, Joselillo, Emilio Guerra y Zule. Un cuadro que se puso por delante en el marcador encla primera mitad con los goles de Joselillo (10′) y Dani González, que a la media hora de juego aprovechó un fallo de Mata para marcar el

segundo.

A pesar del marcador, el partido no fue fácil para los veleños, ya que a sus problemas en el centro del campo hubo que sumarle la ‘guerra’ de los locales, que tuvieron ocasiones para empatar y algo más en las botas de sus hombres de arriba, destacando Esteban Vigo que gozó de varias ocasiones claras. Pero no hubo suerte y el marcador no se movería para los de Domínguez.

En la segunda mitad el Vélez movió el banquillo y dio entrada a dos de los futbolistas quehoy trae a prueba, el central Samuel, Abraham y el mediocentro Antonio Horcajo. Este último, precisamente, fue el encargado de hacer el tercero de los veleños con un mano a mano ante el meta torroxeño definido con una vaselina de gran calidad.

El mismo Horcajo fue el encargado de rematar al larguero un disparo de más de treinta metros, mostrando su calidad en el césped de San Roque.

En el 55′ otro debutante, Samuel, lograba el cero a cuatro tras aprovechar un rechace a la salida de un córner. Los nuevos daban la cara y tomaba buena nota de ello Lucas Cazorla, que deberá cerrar el plantel antes del inminente inicio liguero.

El Torrox respondería al dominio veleño con un tanto de rabia y muy vitoreado en el graderío, obra de David Jiménez, que hacía el uno a cuatro en un partido que prácticamente estaba finiquitado.

Pero en el fútbol nada es lo que parece y los locales se vinieron arriba. Así, en el 68′, un nuevo mano a mano de David Jiménez iba a propiciar el dos a cuatro tras el pase de la muerte a Pablo. Falló la defensa veleña y dio alas a los de Adrián Domínguez.

Una reacción que fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos. Así, de nuevo el Vélez era el que encaraba la meta local. Lo hizo hasta en cuatro ocasiones con un Javi Molina recién entrado que no tuvo suerte de cara al gol; de hecho, logró perforar la red en una ocasión, pero en fuera de juego.

Y con esta última el colegiado pitaba el final de un encuentro entretenido en el que se vieron muchas cosas y quedó claro que el Vélez necesita rodar y definir alguna de las líneas. Sobre todo la del centro del campo, donde de nuevo mostró carencias y poca circulación.

El próximo encuentro, este sábado ante el 26 de Febrero a partir de las 21:00 horas en el Vivar Téllez.