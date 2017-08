El Vélez golea al San Pedro en su debut en el Vivar Téllez (4-2)

27.8.2017 - 20:35 - Juan Morales

El Vélez Club de Fútbol debutaba en la tarde del domingo en el Vivar Téllez. Lo hacía ante el San Pedro, un conjunto bien plantado, que fue de más a menos durante la primera parte y que no pudo responder a los achaques de un Vélez que fue mejor.

Y eso que en los primeros compases del partido el equipo visitante estuvo a punto de sorprender a los veleños. Pero fue un espejismo. Poco a poco el Vélez se fue haciendo con el dominio del balón, aprovechaba los metros que dejaba la zaga sampedreña y hacía gala de un gran olfato de cara a puerta.

Con el paso de los minutos, las ocasiones se iban sucediendo, teniendo como principal protagonista a Emilio Guerra, que no terminaba de afinal la puntería. Tuvo que ser a balón parado y por medio de Zule cuando el primero subía al marcador. Corría la media hora de juego y el Vélez encaminaba el partido.

Pudo sentenciar poco después por medio de Guerra, que mandaba el balón al larguero de la meta visitante. Seguidamente, uno de los mejores del Vélez sobre el césped, Joselillo, iba a ampliar la ventaja con el dos a cero. Disparo desde fuera del área directo a la portería rojinegra en el 38′, dos a cero y descanso de un partido que estaba siendo entretenido.

En la reanudación, el Vélez siguió en la misma línea. Aprovechaba los metros que dejaba su rival y a la contra volvía a cazar, tras un rechace, el tres a cero. Lo firmaba de nuevo Joseíllo en el ’51, sentenciando la que sería a la postre la primera victoria del Vélez esta temporada.

Pero el San Pedro también jugaba, aunque la zaga veleña y sobre todo el meta Iván repelían todo lo que se acercaba. En el 61′, una parada espectacular de portero del Vélez evitaba a los de San Pedro recortar distancias.

El Vélez, con la ventaja, movía el banquillo. Entraron Popo por Cazorla y Juan Carlos por Zule, siendo el propósito de Cazorla el de dar refresco a sus futbolistas.

En el partido, seguía insistiendo el equipo visitante hasta que logró marcar el tres a uno. Una rápida jugada por la banda derecha iba a propiciar un mano a mano entre Salvi e Iván que terminaría con el balón dentro de la red.

Pero cuando las cosas no salen, no salen. Es lo que debieron pensar en el San Pedro cuando en el 70′, un centro de Damián terminaría en el fondo de la red tras golpear en un defensor. Era el cuatro a uno y la sentencia veleña se hizo efectiva.

A pesar de la diferencia en el marcador, el San Pedro no desistió y se echó arriba en busca de su segundo tanto. Y lo tuvo cerca, aunque el día no estaba para acierto goleador y el balón no quiso entrar.

En la recta final del partido, el conjunto de San Pedro marcaba el segundo por medio de Asencio, que en el 97′ cerraba la cuenta del partido con el definitivo cuatro a dos.

Con el pitido final el Vélez marchaba satisfecho con el punto cosechado y miraba ya hacia la próxima cita. Suma sus tres primeros puntos y comienza a sumar de a tres en una liga que será muy larga.