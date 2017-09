El Vélez saltará al Vivar Téllez con la necesidad de ganarle al Huétor Vega

8.9.2017 - 9:52 - Juan Morales

Tras las dos derrotas fuera de casa y un único triunfo ante el San Pedro, el Vélez Club de Fútbol saltará al césped de su estadio con la necesidad imperiosa de ganarle al Huétor Vega. Y es que no cabe otra. Sus aspiraciones van más allá de lo que de momento tiene entre manos, descolgado de los aspirantes y con sólo tres puntos de nueve posibles, Lucas Cazorla sabe que ante los granadinos sólo vale ganar.

Y es pronto para todo, pero no sería saludable para los axárquicos que esta situación se alargara. Y por ello ganar es lo único que de momento les vale a los blancos. Para ello, el trabajo ha sido intenso durante toda la semana. Además, se esperan cambios con respecto al once de Torredonjimeno. Al menos así se ha apuntado desde el entorno, que no entiende el bajón a domicilio.

Sin sancionados, el entrenador del Vélez podrá contar con todos sus efectivos para un encuentro que se disputará este domingo a las 19:30 horas en el estadio Vivar Téllez. El colegiado designado para el choque ha sido el almeriense Manuel Cantón Martos, que estará asistido en bandas por Sergio Sánchez Cazorla y José Manuel López Sánchez.