El Vélez gana al Maracena (2-1)

17.9.2017 - 20:01 - Juan Morales

Fotos: José Luis Castro.

Segundo domingo consecutivo de fútbol en el Vivar Téllez después de una semana que no salió redonda por pleno, pero que se saldó bien para un Vélez que sacó siete de los nueve puntos en juego.

Sale adelante el equipo de Lucas Cazorla a costa de buen fútbol, que cuando aparece pone al equipo veleño entre los que tienen ese plus de calidad que hace pensar en estar en el ‘top’ de aspirantes a la liguilla de ascenso que hay que comenzar a ganarse desde el primer momento.

En lo negativo, no varió en nada el guión que el Vélez ha establecido desde que comenzara todo esto. Hablamos de encajar goles tempraneros y después reponerse. Este domingo no terminó mal la cosa, pero el equipo de Cazorla tiene que trabajar más en este sentido porque todos no vam a dar las facilidades que dieron los granadinos.

EL PARTIDO

En cuanto al choque, de inicio ningún equipo salió bien. El Vélez quiso tener el balón, pero le costa a encadenar jugadas de pase, con posesión, fallando en el control y llegando a la meta contraria de manera muy tímida. Es el fútbol que quiere Cazorla, con el toque y posesiones largas, pero este domingo no terminaba de salir.

De hecho, lo más claro no llegó hasta la media hora de juego, en la que Arturo estuvo cerca de adelantar a los locales. Poco después, tuvo la suya el Maracena, que no falló. Así, en el 36, Jordi marcaba el cero a uno y congelaba el graderío de la capital de la Axarquía.

Pero el Vélez, si algo tiene, es respuesta. Y de hecho contestó al tanto con otro más, el del empate, que firmana Joselillo tras aprovechar un rechace de la zaga granadina. Corría el 43′ y el partido se quedaba como empezó para irse al descanso y trabajar lo que sería la segunda mitad.

En la reanudación, fue el Vélez quien salió a tomarle la cara al partido. Y tuvo cerca el gol, pero esta vez Joselillo no acertó. Mucho trabajo y caras nuevas sobre el césped. Entraban Cazorla y García Márquez y el Vélez ganaba en posesión antes de quedarse en superioridad.

Lo hacía tras la expulsión del visitante Antonio Molina, que veía la segunda amarilla y dejaba a los suyos con diez. A partir de ahí, fue el Vélez el que dominó. Tuvo ocasiones y logró darle la vuelta al partido en el 78′ por medio de Guerra, que vuelve a marcar y esta vez sí, le daba la victoria a los suyos.

Con poca historia acababa el choque y tres puntos, que fue lo mejor, para un Vélez que sigue trabajando y escalando posiciones en la tabla del grupo IX de Tercera.