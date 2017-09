Míchel: “La Liga está siendo muy dura con nosotros”

20.9.2017 - 8:06 - Redacción

La Liga está siendo muy dura con nosotros. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte y nos hemos ido perdiendo. Lo que ha sido sorprenderte ha sido el comienzo de la segunda y que en ocho minutos tuviésemos esa desventaja tan grande, no tanto en el juego pero sí en el marcador. A este nivel, cuando concedes, y más ante un equipo como el Valencia, te ocurre lo que nos ha ocurrido hoy. No hay justificación, excusa ni coartada posible. Es lo que tenemos que aceptar. No pararnos. Pero el resultado, indudablemente, es muy duro para nosotros”.

Primera parte competida

“La primera parte no solo ha sido competida, sino que ha sido muy buena por nuestra parte. En 10 minutos teníamos tres goles en contra y no había pasado nada. A partir de ahí, creo que del segundo al tercer gol es cuando se nos ha acabado el partido, porque hemos empezado a cometer errores. Es normal que los jugadores con tanto castigo se sientan desmoralizados e intente buscar soluciones individuales y eso a veces te lleva a situaciones como las que hemos vivido hoy. Es un resultado muy duro. Mis jugadores, por encima de ser futbolistas son humanos y sufren por la situación. No llevamos ningún punto y con un castigo tan severo como el de hoy. No por la derrote sino por lo que ha pasado en los primeros 45 minutos y no es la primera vez”.

Moral intacta

“Soy un tío de moral intacta. Si lo siento por alguien es por los aficionados y por mis jugadores. Cada vez que se equivocan sufren una contrariedad y trabajan mucho para darle la vuelta a esta situación. Seguro que se va a dar la vuelta pero, hasta este momento, no encontramos esa puerta de salida. Tarde o temprano la van a encontrar porque trabajan y lo que me queda es animarles e instruirles para que todo mejore”.

Cambios en el once

“El otro día jugamos de una manera con una jugadores, hemos hecho cuatro cambios y el equipo ha seguido jugando de la misma manera. El equipo ha demostrado que un equipo está mal y no tiene puntos no es capaz de jugar como lo hemos hecho contra el Valencia en la primera parte. Es cierto que es insuficiente y eso lo sabemos. Podemos cambiar jugadores pero se siguen repitiendo las mismas circunstancias y eso indica que no vamos a dejar de busca porque es nuestra obligación. El sábado jugarán los que creamos convenientes y los que entendamos mejor para ese partido. Como hemos visto, el nivel general de la plantilla moralmente con estos resultados es malo pero no tenemos más remedio que seguir buscando”.