Juan Manuel Azuaga, homenajeado en el 95 aniversario del Vélez C.F.

3.10.2017 - 10:47 - José Luis Castro

Juan Manuel Azuaga agradeció al Vélez C.F. el homenaje recibido coincidiendo con el 95 aniversario de los futbolistas que jugaron en Primera División.

El torreño Azuaga matizó que “hacía mucho tiempo que no veía Esteban, me he alegrado, hemos hablado de temas de familia, del mercado de entrenadores, nada especial. Lo importante es poder vernos después de cierto tiempo, se agradece”.