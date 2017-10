Miguel Torres: “Confío en nosotros y, sobre todo, en la afición”

4.10.2017 - 10:46 - Redacción

Semana de parón

“Nos gustaría que fuera una semana de competición, sobre todo para preparar el partido contra el Leganés y conseguir ya una victoria que es lo que todos deseamos. Ya que es una semana de selección, aprovechamos para hacer trabajos específicos”.

Trabajo

“Esa ansiedad para que llegue el día de partido en una semana de parón se incrementa y hace que el día a día lo vivas con algo más de inquietud, porque esta es una situación que nos influye muy directamente a nosotros. Nos gusta ver que la gente ha venido a entrenar pronto, que ha terminado el entrenamiento colectivo y hemos seguido trabajando en el gimnasio. Cada uno lo que tiene que hacer en esta situación es estar preparado para estar en las mejores condiciones para afrontar los partidos”.

Mensaje a la afición

“Transmitirles que la misma preocupación de la afición es la nuestra. No vivimos en un colectivo diferente, sino que todos vamos en la misma dirección. Para nosotros la afición ha sido un factor muy importante y es una gran ayuda. Entiendo que es una situación que no es cómoda para ningún seguidor del Málaga CF. La única receta para salir de esto es trabajar y confiar en la plantilla que está ahora mismo, ese es el único método de salida. Es muy pronto para bajar los brazos; si por algo se caracteriza el Málaga CF estos años es por la capacidad de sacrificio y sobreponerse a muchas adversidades. No creo que ahora sea momento para bajar los brazos, al contrario. Soy una persona positiva y creo que de este tipo de situaciones al final se crece mucho y deseo que así sea pronto”.

Recuperación de su lesión

“Ahora, más allá del tema individual, está el tema deportivo. El equipo tenía bajas y el míster me quiso dar la oportunidad de participar de inicio en un esquema de cinco defensas, en una posición en la que me veo cómodo como líbero. Con la lesión de Ricca tuvo que cambiar el planteamiento inicial del partido, el míster vio la posibilidad de meter a Juanpi con una idea mucho más ofensiva porque él pensaba que podíamos ganar el partido. Individualmente estoy satisfecho por poder dejar atrás mi operación. Quiero agradecer al cuerpo médico, a los fisios y a todos los que han trabajado conmigo estos meses. Ahora solo pienso en aportar al equipo, sentirme importante como he podido sentirme estos años, y ojalá pueda jugar muchos partidos y el equipo consiga victorias”.

Sumar puntos

“Tenemos que conseguir puntos, tenemos que empezar a juntarnos a equipos que están por delante de nosotros. Creo que tenemos mejor equipo que muchos de Primera División, pero eso se demuestra en el campo, se demuestra sacando puntos y confío en la plantilla que hay. Confío en el cuerpo técnico, confío en el Club y, sobre todo, en la afición. Ojalá entre todos podamos dar la vuelta a la situación lo antes posible”.