El Vélez recibe al líder y El Barrio viaja al campo del colista

21.10.2017 - 8:43 - José Luis Castro

El Vélez C.F. recibe este domingo a las 12 de la mañana al líder, el At. Malagueño, filial del Málaga.

Los veleños cuentan por victorias los 5 partidos disputados en casa. Los de la capital sólo han perdido un partido de los 11 disputados, fue en Loja (3-0), donde los axárquicos vencieron el pasado domingo por (2-4).

El equipo de Lucas Cazorla tiene dos bajas importantes, Dani Chiate con lesión en un pie que le afecta al cuarto y quinto metatarsiano. Y Lasly por su expulsión en Loja. Decir que el defensa fue clave en la victoria frente al Real Jaén (2-0) hace dos semanas.

Los malagueños, que dirige Manel Ruano, vienen con todo y habrá que estar muy atentos a jugadores como: Harper, Clavería, Santy y Hicham. Un equipo líder y con moral, solo recordar su última remontada ante el Linares (3-2).

Pero Lucas Cazorla “no teme a nadie ni a nada”, esto manifestó a DIARIO AXARQUIA nada más terminar el último entreno. En cuanto al equipo titular para el domingo no descubre sus cartas “eso no lo sé todavía ni yo”. Sin embargo, Cazorla confía en los aficionados veleños para acudan al Vivar Téllez sabiendo que esta jornada los abonados tendrán que pagar un plus de 5 euros.

Como dato curioso, decir que el Vélez es el equipo que más balones ha enviado a la madera, 13 en 11 partidos, 4 son de Emilio Guerra que lleva 5 goles. Y el máximo goleador es Joselillo con 6, que después de estar concentrado dos días con la Selección Andaluza, nos confirman que estará en las próxima convocatoria.

El Barrio

En cuanto a la Primera Andaluza, el C.D. Barrio juega hoy sábado su partido en el campo del “farolillo rojo”, Fuengirola-Los Boliches. El colista sólo tiene un punto, los barrienses son quintos con 12 puntos, dos victorias y dos empates con Nicolás Mármol. Los veleños no podrán contar con el delantero Mario, Crespo, José y Vilches que aunque tiene el “transfer” es baja.

En el lado positivo decir que el Barrio incorpora a la plantilla un nuevo delantero, Luis Lucía Delgado, jugador que estuvo hace dos temporadas en el Algorrobo y que los de Barrio quieren recuperarlo.

El partido del Barrio en sábado a las 16.15 horas.

Vélez y Barrio, jugando bien y goleando. Unos no le temen al líder y los otros no se fían del colista. Ojalá que el Barcelona se confíe y el Málaga de la sorpresa en el Nou Camp.

Fútbol es fútbol, no es una ciencia exacta y puede ocurrir cualquier cosa.