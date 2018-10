Cuatro axárquicos concluyen este fin de semana en Macael la Copa Andaluza de Carreras por Montañas

- Publicidad -

Una vez disputadas las tres pruebas celebradas del calendario oficial de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, organizadas por la Federación Andaluza de Montañismo: VI CxM Rute, VIII Pinsapo Trail y III Benemerita Trail de Alfacar, este fin de semana se celebra en Macael la última de las pruebas puntuables para la mencionada Copa Andaluza.

Una Copa Andaluza de Carreras por Montaña en la que están participando cuatro corredores de nuestra comarca y que están completando este año esta exigente competición, una de las más importantes que organiza la FAM ante la creciente demanda de este tipo de pruebas deportivas en la naturaleza.

Y entre los 125 corredores inscritos destacar la presencia de cuatro deportistas axárquicos integrantes de distintos clubes de nuestra comarca, que están disputando esta temporada la totalidad de la Copa Andaluza. Así, en representación del Club Running Playas de Torre del Mar acudirá Rafael Sánchez, Abelardo Olmo y Felipe Palomares del Atletismo Vélez y Raúl Gómez de los Balas Perdías de Benamargosa, que este domingo a las 09:00h tomarán la salida desde el centro de Macael para afrontar la III Macael Mármol Trail.

- Publicidad -

Organizada por el Club Deportivo Cuellar Stone, la III Macael Mármol Trail cuenta con la particularidad de ser la primera prueba que transcurre entre canteras de mármol aún en activo y que dejará a los participantes impresionados al ver un paisaje totalmente distinto al que se ofrece en otras carreras de montaña. Al paso de sus exigentes 29 kilómetros y 3.600 metros de desnivel acumulado (1.800 metros positivos y 1.800 metros negativos), los corredores podrán ver canteras de explotación de mármol blanco, amarillo o gris, además de fábricas donde se elaboran y transforman estas piedras en auténticas obras de arte.

De acuerdo con Antonio Cruz, presidente del club almeriense “nuestra prueba, que aspira a convertirse en un referente de las carreras por montaña en Andalucía, no sólo tiene en cuenta el aspecto deportivo sino que además queremos que nuestros visitantes conozcan esta bella localidad y su entorno, disfrutando de nuestros enclaves mineros, pero conociendo además pinares y la flora y fauna de esta zona”.

Por otra parte, el gran valor ecológico del entorno en que se desarrolla la Macael Mármol Trail, ha hecho que el CD Cuellar Stone haya volcado todos sus esfuerzos en que la prueba no sólo no cause un impacto negativo en la sierra de Macael, si no más bien al contrario, recogiendo cualquier resto de residuo que pueda haber en su recorrido, pertenezca o no a la carrera.

La participación de los cuatro deportistas de la Axarquía en Almería, participando y concluyendo la totalidad de las pruebas que componen la Copa Andaluza de Carreras por Montaña de la FAM, constituye un gran acontecimiento para el deporte comarcal, y es que la presencia de estos corredores entre los grandes nombres de esta disciplina refuerzan aún más la pujanza de los deportistas de la comarca de la Axarquía en este tipo de pruebas, que destacan por su dureza, no sólo por su alto kilometraje sino también por los fuertes desniveles de montaña a los que se enfrentan, en un continuo subir y bajar, en una batalla titánica, a la que se suman los microclimas que se dan en la naturaleza.