El Almería arañó un punto del Vivar Téllez (0-0)

El Vélez Club de Fútbol no pasó del empate en la mañana del domingo con la visita del Almería, un rival que se escapó vivo del feudo veleño logrando un empate a cero que no satisfizo a ninguno de los dos. Y no lo hizo porque ambos conjuntos esperaban más de un partido en el que se arriesgó poco y se respetó demasiado al contrario, por lo que el marcador no pudo ser otro.

Un nuevo frenazo en la evolución del equipo, que acumuló una racha de victorias hace algunas semanas y que de ser quinto ha pasado a la octava plaza. Pero es pronto y el equipo sigue mirando hacia adelante en una liga que es larga.

El conjunto de Carlos Fernández Tello se medirá el próximo fin de semana a otro rival complicado, el Motril Club de Fútbol.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO