El Vélez suma en San Pedro (1-1) aunque se esperaba más

19.2.2017 - 20:04 - Juan Morales

Se esperaba algo más, aunque según fueron pasando los minutos fue empate y gracias en la que fue una cancha complicada, la de San Pedro, donde al final no hubo revancha. Eso sí, no faltó la polémica por gol anulado en el descuento a los locales, lo que encendió el ambiente de un choque que no tuvo nada más.

Quizá el tempranero gol de Emilio Guerra en el minuto 1′ de partido marcó para ambos el devenir del encuentro. Nadie esperaba ese inicio explosivo, ni siquiera en el Vélez, que se vio con los puntos en el bolsillo y fue a menos con el transcurso del partido. Perdonó y casi lo termina pagando.

Porque en la primera mitad el equipo de Loren fue mejor en todos los aspectos. El tanto de Guerra dejó tocados a los locales, que no terminaban de entrar en un partido que pronto se les puso cuesta arriba. El Vélez, por su parte, llegaba al área de Iván Moreno con facilidad y muy poco acierto. Más bien ninguno, puesto que el balón no volvería a entrar y se temía lo peor, puesto que ya es de todos sabido que quien perdona lo termina pagando.

Tardó el San Pedro en tomarle la cara al choque y sólo en la segunda parte lograba espabilar para no ceder los puntos a los de la Axarquía. Las ocasiones comenzaron a darle valor a la apuesta sampedreña, que logró fraguar el empate en el 77′ con el gol de Cintrano que cerraba el electrónico en la fría mañana del domingo.

De ahí al final, polémica por ese gol que no fue y un final que se parece al de la pasada campaña, aunque esta vez los puntos se repartieron de manera salomónica. El Vélez suma un punto y su sexta jornada consecutiva sin perder, lo que le mantiene la moral para lo que le viene encima. De momento recibe el domingo al Antequera.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Unión Deportiva San Pedro: Iván, Faucho, Wence (Juanpe 62′), Álex (David Garrido 28′), Pepe, Nereo, Wyatt, Álvaro, Dani Cintrano, Rubén Cervera (Antonio 83′) y Salvi.

Vélez Club de Fútbol: Reina, Damián (Jesús Díaz 83′), Sergio Díaz, Mosquera, Barragán, Arturo, Diego (Victor Rueda 58′), Nacho, Emilio Guerra, Dani González (Kiki 75′) y Álex Hernández.

Goles del U.D. San Pedro: 1-1, Dani Cintrano (77′).

Goles del Vélez C.F.: 0-1, Emilio Guerra (1′).

Árbitro: Fernández Rodríguez, Javier (Granada). Amonestó por los locales a David Garrido, Faucho, Nereo, Dani Cintrano y Rubén Cervera. Por los visitantes a Diego, Dani González, Barragán.

Incidencias: Unos 200 espectadores.