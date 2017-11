Contreras: “Da igual cómo vaya el partido, estas chicas se dejan el alma”

Contento con el resultado

“Estoy contento por la semana que hemos tenido al venir de una derrota. El equipo ha hecho cosas importantes tanto en este partido como en el anterior. Estoy contento por las chicas porque el ambiente parece que en una derrota no estaba permitida en nuestro equipo. No es que no esté permitida, pero podemos evitarla. Quizá estábamos un poco enfadados con nosotros mismos, no con la situación del equipo que está trabajando bien, está con ganas y todos los días cada jugadora demuestra que es importante”.

Intensidad los 90 minutos

“El equipo con un 5-0 ha trabajado con la misma intensidad. Da igual cómo vaya el partido, estas chicas se dejan el alma. Así que estoy contento, especialmente por ellas”.

Tándem Adriana-Sheila

“Adriana y Sheila son amigas y compañeras. Lo bueno que tienen es que los que no marca Adriana se los da a Sheila y los que no marca Sheila se los da Adriana. Ojalá se sumen Karina y Kerlly. Además hoy se han unido a la fiesta Pamela y Paula”.

Próximo partido

“Las derrotas sirven para aprender así que esperemos que la de Huelva nos sirva para saber cómo afrontar estos desplazamientos. No tenemos que salir con presión, simplemente salir siendo el Málaga y hacer nuestro fútbol. Si conseguimos ser el Málaga y hacer nuestro juego las cosas irán bien”.