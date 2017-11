Adrián: “Hemos merecido mucho más”

El centrocampista blanquiazul destacó el trabajo del equipo ante el Real Madrid, a pesar de la derrota: “Hemos hecho muy buen partido. Hay que sacar cosas positivas de hoy”.

Méritos

“Hemos estado cerquita. Sino supiésemos como va la clasificación no te da la sensación de que el Málaga va tercero por la cola, en zona de descenso. Creo que hemos merecido mucho más hoy”.

Buen partido

“Hemos hecho un muy buen partido, sobre todo en la segunda parte se ha visto a un Málaga reforzado con el gol de Chory. Hemos continuado con nuestra idea y hemos hecho lo que hemos trabajado durante toda la semana. Creo que, más allá de la derrota que, por supuesto, uno se va cabreado. Siempre queremos ganar, sobre todo por la situación en la que estamos. Creo que importante sacar cosas positivas del parido de hoy. Seguimos dando pasos hacia delante. Si seguimos así pronto estaremos en una situación mejor”.

Jugadas polémicas

“En mi tarjeta, el árbitro me dice que le hablo de una forma que no debería. Yo le dije que no podía hablarle de otra forma porque con 80.000 espectadores gritando no me va a escuchar. Luego ha habido un penalti que quizás les podría haber pitado a ellos, el gol de Baysse, que para mi es legal. Un poco de todo”.

Creer

“No existen las derrotas dulces. Lo que existe es analizar lo que ha pasado hoy en el terreno de juego, que han sido muchas cosas positivas. Nos tiene que servir para seguir creyendo en lo que estamos trabajando día a día y para seguir en el trabajando en lo que estamos haciendo, que es bueno. Pronto vamos a salir de esta situación”.