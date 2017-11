Míchel: “Cada vez estamos siendo más regulares”

El técnico malaguista analizó la derrota por la mínima ante el Real Madrid: “Hemos hecho un buen partido y no es novedad. Mi equipo está teniendo valentía, audacia y pie para jugar”.

Nos están pasando muchas cosas y casi todas negativas. Hoy hemos vuelto a perder al único lateral izquierdo que nos quedaba”

Regularidad

“Cada vez estamos siendo más regulares. Hemos hecho un buen partido y no es novedad. Estamos dentro del juego y contra rivales como el Real Madrid, en estadios como estos. Venir a jugar aquí en las circunstancias en las que estamos no es nada sencillo. Mi equipo está teniendo valentía, audacia y pie para jugar. Hoy le hemos puesta las cosas difíciles”.

Perjuicio

“¿Sentirme perjudicado? No lo sé. Ser árbitro es muy difícil. La jugada más clara que he visto ha sido la del final de la primera parte y, honestamente, me ha parecido gol válido, pero no sé si eso cambiaría el resultado. Quedaban aún 45 minutos. Son muchas veces en esas circunstancias, pero arbitrar es muy complejo”.

Contratiempos

“Nos están pasando muchas cosas y casi todas negativas. Hoy hemos vuelto a perder al único lateral izquierdo que nos quedaba. Parece ser que puede ser una lesión duradera. Aún así, el equipo tiene fe y calidad para jugar. No podemos decir que estamos descontentos. Sí por la clasificación que es tortuosa para nosotros. No queremos decir que los resultados nos marquen la posibilidad de seguir progresando porque es lo que hacemos. Desde el día del Athletic, el equipo está cada vez mejor. Es cierto que hemos tenido un calendario difícil fuera de casa. El equipo, en casi todos los partidos, ha estado con posibilidad de hacer algo más fuera de casa. En casa estamos más estables”.

Decisiones arbitrales

“Hubiese sido de traca si hubiese pitado el final. Nos ha dicho que ha pitado falta. Si el árbitro lo ve, quien lo puede dudar. En Barcelona, viendo las imágenes, el balón había salido un metro, pero no quiero centrar nuestra situación en eso. Es cierto que, entre las cosas negativas, también nos pasan cosas de ese nivel y nos cuesta mucho, pero eso sería quitarle mérito a mis jugadores. Han estado muy bien en unas circunstancias muy complicadas. Nos hemos equivocado pocas veces, pero contra el Madrid lo pagas muy caro. Si se ha podido equivocar el árbitro, pues no lo sé. Lo cierto es que lo hemos pagado, en caso de que se haya equivocado”.

Trabajo

“Lo que habíamos planeado y previsto esta semana ha salido. Apretar bien la salida de juego del Madrid, intentar tener buenas posesiones, porque sabíamos que no íbamos a pasar de un 30 o 35%, pero que fuese más profunda y de más llegada como así ha sido. Aún así, sabes que el Madrid te va a generar. Creo que lo que hemos trabajado ha sido suficiente como para dar una buena imagen. Si hubiésemos empatado nadie hubiese dicho que no hemos estado en el partido. Son muchas circunstancias las que nos pasan a lo largo del campeonato. Perdemos jugadores, hemos tenido lesiones y situaciones deportivas, pero eso no hace que mis jugadores se rinda. Están esperanzados en el futuro”.