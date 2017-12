Míchel: “No podemos dejar pasar más oportunidades”

Convocatoria

“Tenemos algunas bajas por lesión. Llevamos más jugadores porque hay alguno con gripe. En-Nesyri sufrió un golpe en el último partido y no puede venir. La lesión y la sanción de Adrián. Para eso tenemos muchos jugadores. La defensa tengo claro como la voy a arreglar. La incursión de Ricca es porque lleva casi dos semanas entrenando y es un jugador que quiere incorporarse cuanto antes. Tiene algunas dificultades físicas, pero no va a impedir que, en caso de que lo tuviésemos que reclamar para jugar, es un jugador que no pone excusas”.

Calendario

“Hemos tenido poco tiempo de preparación, prácticamente ha sido más una preparación teórica, pero el equipo sabe lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. No vamos a variar mucho el planteamiento porque tiene que ver con nuestra identidad de juego. Lo que tenemos que cambiar es la mentalidad y darle la importancia que le hemos dado a los partidos en los últimos meses, sabiendo de la gravedad de la situación”.

Doscientos por cien

“Sabemos que nuestra competición va a ser muy dura y no nos va a permitir grandes alegrías, aunque ganemos en partidos como en el de San Sebastián. Nuestra competición es tener que estar al doscientos por cien, porque de lo contrario volvemos a tener una marcha atrás y eso no nos beneficia para nada”.

Una victoria ante el Alavés…

“Significa que estaríamos en el camino. No podemos dejar pasar oportunidades, porque no estamos en disposición de hacerlo. Ya hemos dejado pasar muchas. Por eso el otro día no me esperaba la situación que tuvimos ante el Betis. Había visto a mi equipo con suficiente estabilidad como para que el resultado y la sensación fueran otros”.

Rival

“Esperamos un equipo rebelde, fuerte y que venga a por nosotros. No porque nosotros seamos un equipo que esté en su misma liga, sino porque es una oportunidad de revitalizarse. Por la clasificación, ahora mismo bajaríamos muchos, porque no llegamos a los puntos necesarios. Lo que quieren ellos es sumar, como nosotros”.

Sanción a Adrián

“Me parece ridícula. Para empezar, el árbitro no sabe quien es. Expulsa a un auxiliar y es un jugador. Está muy claro que, sin agresión, sin daño para ningún rival, tiene una sanción mayor que cualquier otro jugador. Me parece que es un exceso que un jugador que estaba buscando la quinta amarilla debido a su lesión y que no podía jugar este partido, se haya convertido en un mes sin jugar. No importan los defectos de forma de la transcripción del acta, lo único que importa es la acción del jugador, que lo único que hizo fue protestar intencionadamente. Es lo de siempre. No es nada nuevo para nosotros este año. Los horarios, las situaciones que se están produciendo… Pero protestas, nadie te escucha y pueden decir que es una excusa para justificar los resultados. No tiene nada que ver”.