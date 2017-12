El retorno del Colocho

Iturra, presentado como jugador malaguista el pasado 22 de diciembre, permanece en Málaga llevando a cabo una preparación personalizada en el Estadio Ciudad de Málaga. Los días 22 y 23, más hoy y mañana, componen el plan de trabajo del nuevo ‘7’ antes de volver a la dinámica de grupo con el resto del equipo el jueves 28.

Declaraciones Manuel Iturra

Vuelta a Málaga

“Mucha emoción, aquí pasé el mejor año de mi vida tanto futbolística como personalmente. Así que imaginen lo que siento al volver aquí, sentarme en este vestuario y que se me vengan todos esos momentos bonitos a la cabeza. Así que imaginen lo que significa para mí volver a vestir esta camiseta, son episodios difíciles de repetir, así que mucha responsabilidad y mucha felicidad también al mismo tiempo, así que estoy muy agradecido de que se me haya dado esta posibilidad de volver aquí a Málaga”.

Recuerdos de Champions

“Me quedo con el momento que quedamos eliminados allá (Dortmund) y el último partido que jugamos con Osasuna aquí el recibimiento de la gente, el gol en el último minuto, cuando Pellegrini fue al campo y toda la gente le aplaudió porque también justo había sufrido una pérdida familiar, entonces ese es el momento que más me ha marcado a mí porque ha sido indescriptible, la verdad que no lo he vivido en ninguna parte”.

Oportunidad y desafío

“Es un objetivo personal, ahí en el campo tratar de reconciliarme con la afición y agradecido de estar aquí otra vez y poder tener la oportunidad de cerrar ese ciclo porque siempre he creído que ha quedado abierto y no he cerrado bien la puerta, y esta es la oportunidad para poder hacerlo, así que espero estar a la altura de las circunstancias y venir aquí a aportar con mi granito de arena. Y estar muy comprometido con el Málaga, así que muy contento de tener este desafío tan importante otra vez en mi carrera”.

Confianza en salir adelante

“Si yo no pensara eso (permanencia) no estaría aquí, me hubiera quedado tranquilamente en México. Seguía con mi contrato, querían que siguiera ahí, entonces imagínense si yo no creyera en mis compañeros, en la plantilla, en la afición, pues no estaría acá, me quedo allá tan campante. Pero creo que ninguna plantilla se arma como para pelear el descenso, el Málaga no armó la plantilla para estar peleando ahí abajo. Son muy buenos jugadores y obviamente están pasando por un mal momento, y espero que pronto podamos salir de ésta”.