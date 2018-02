Ideye: “No puedo esperar para afrontar este reto”

- Publicidad -

El delantero centro, que lucirá el ‘12’ blanquiazul, estuvo acompañado en su comparecencia por Mario Husillos. “Tenemos informes de él desde hace tiempo, y me nutrí también con bastante información de su paso por Olympiacos, donde fue gran figura y la gente todavía le estima y le recuerda. Entre las opciones que había para la punta del ataque hablé con el entrenador, y automáticamente cuando vio el nombre de Brown Ideye dijo ‘ese Mario’. La situación no ha sido fácil, pero el punto final es que Brown está aquí. La alegría es que esté con nosotros, la expectativa es grande y darle las gracias por estar en Málaga”, afirmó el director deportivo del Club, que habló así del ariete nigeriano: “Los que nos van a sacar de esta situación son los que están aquí, ahora bien, todo el que pueda ayudarnos es obvio que mirando la tabla de los goles que tenemos está faltando gol; pensamos que un futbolista de las características de Brown, que siempre ha metido goles, que es trabajador, con movilidad y presencia física, nos tiene que ayudar a elevar ese promedio. ¿Estado físico? Se le hizo un test de nuestros preparadores físicos y se rompió el reloj; a nivel físico está cuidado, en su peso y para competir. Su situación física es espectacular”.

Rueda de prensa | Brown Ideye

Llegada a Málaga

“Estoy agradecido por formar parte de este equipo. Sé que ha sido difícil, pero estoy muy contento de estar aquí. Quiero mirar hacia delante y hacerlo lo mejor posible para ayudar todo lo que pueda (…) Conozco la situación del equipo antes de venir aquí. Es un reto en mi carrera, siempre me han gustado los retos, y sé que estamos en la parte baja pero soy un goleador y estoy para ayudar al equipo”.

Goleador

“Siempre he marcado goles en todos los equipos en los que he jugado, también he dado asistencias y no paro de correr en los partidos. También espero no parar de marcar goles, llevo cuatro meses sin jugar pero para mí no es una excusa. Quiero ponerme en forma rápido para aportar goles al equipo (…) Estoy listo, hoy es mi segundo día de entrenamiento y ya es una decisión del entrenador si considera que tengo que entrar de inicio. Estoy bien y listo para jugar”.

Adaptación

“Estoy en una de las mejores ligas del mundo. Muy contento porque era una de las cosas que quería, donde están jugando los mejores. Intentaré mostrar mi mejor nivel y no puedo esperar para empezar a afrontar esos retos. El lenguaje del fútbol es universal y nos vamos a entender, creo que podré adaptarme bien con el tema del idioma”.

Situación del equipo y personal

“Hablé con mi agente y mi esposa y decidimos venir aquí. Sabíamos de la situación del Málaga como último en la clasificación. Queda mucho y esa no va a ser la posición final, todavía puede cambiar y va a cambiar. Hablé con gente de Olympiacos que me dijeron que el Málaga era un gran club y eso me decidió a venir (…) Es difícil de explicar, aunque no lo creáis, he estado días sin dormir rodeado con mi gente de confianza (…) Ahí están mis estadísticas, siempre he marcado goles e intentaré hacer lo mejor posible mi trabajo de aquí a final de temporada. No me marco una cifra de goles (…) Echo de menos jugar al fútbol y hacer lo que creo mejor hago, no quiero pensar en el Mundial. Primero el Málaga y luego pensaré en el Mundial”.