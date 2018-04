La cantera nutre al Málaga Femenino

- Publicidad -

Las malaguistas Aurora y Naiara, procedentes de las filas del filial femenino, han debutado con el primer equipo y esperan seguir creciendo y aprendiendo con la elástica blanquiazul del Málaga CF Femenino.

La recta final de la liga del Grupo IV de la Segunda División Femenina está dejando momentos para el recuerdo en la historia del Málaga CF Femenino. Los dos últimos encuentros disputados ante el Cáceres Femenino y el Extremadura UD les permitieron a las filiales Aurora Farres y Naiara Velasco debutar respectivamente con la camiseta malaguista. La Academia del Málaga CF ha tomado el protagonismo en estas jornadas y las jugadoras han hablado con los medios del Club para relatar su experiencia en las filas del equipo entrenado por Antonio Contreras.

Naiara Velasco

Experiencia con el primer equipo

“Es un cambio muy grande, pero estoy muy contenta y muy feliz porque es un cambio que nunca he vivido y estoy muy contenta por aprender de este equipo y de las jugadoras que lo forman. Los entrenamientos son duros, el nivel es mucho más alto y hay mucha más intensidad, pero sirve para aprender y espero aprovecharla al máximo.

Debut ante el Extremadura UD

“Tuve la suerte de debutar en un partido muy bonito, con una victoria que era muy importante y disfruté mucho del viaje, del partido y del debut”.

Convivencia con Aurora

“Aurora está viviendo ahora mismo lo mismo que yo y tengo la suerte de tener su apoyo, aunque con todas me siento muy arropada”.

El esfuerzo se premia

“Está claro que todo el trabajo tiene su recompensa y todo lo que hemos hecho se ha visto recompensado con estar en el primer equipo”.

Aurora Farres

Aprendiendo día a día

“Estoy aprendiendo mucho de mis compañeras y de Antonio, así como del resto del cuerpo técnico. Siempre falta algo y siempre hay algo que mejorar y yo creo que estoy haciendo eso, que estoy mejorando. Me están ayudando mucho. Antonio me transmite confianza y yo estoy intentando poner todo de mi parte y él me está recompensando dándome oportunidades. Me encantaría poder jugar contra el Pozoalbense porque sería una gran oportunidad, será un partido bonito”.

Mensaje para las jugadoras de La Academia

“Todo es posible, que sigan con la ilusión que tienen. Aunque se pase por un bache o por dos, si alguien quiere algo todo se puede conseguir. Antonio controla mucho a la cantera y da oportunidad a quien se lo merece. Que se sigan esforzándose porque llegará su momento”.