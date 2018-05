Chelsea, toda una vida en la portería malaguista

- Publicidad -

La guardameta del Málaga Femenino hace balance de un año muy especial para el equipo: “Hace mucho tiempo que deseaba vivir lo que estamos viviendo”.

Chelsea Ashurst (22/04/1990 Normanton, Reino Unido) es una de las más veteranas del Málaga CF Femenino. A sus 28 años, la portera malaguista es la menos goleada de esta temporada y está imbatida en los playoff de fase de ascenso que el conjunto malaguista está disputando ante el CD Femarguín y el CF S.P.A. Alicante. La guardameta malaguista habló con los medios del club para hacer balance de la temporada, hablar de la fase de ascenso y del futuro del equipo femenino del Málaga CF.

- Publicidad -

Temporada soñada

Bueno, uno se podía esperar esto cuando empezaron todos los cambios en el equipo. Yo me dije a mí misma que podíamos tener la oportunidad de vivir lo que estamos viviendo y es algo que deseo desde hace mucho tiempo. Soy de las más veteranas y quería jugar una liguilla de ascenso y ojalá pueda decir que hemos ascendido. Está siendo un año precioso.

Femarguín y Spa Alicante: rivales en la fase de ascenso

Nos chocó porque creo que los tres equipos más duros estamos en el mismo grupo. Pero también lo primero que pensamos era que había que competir y que esto nos haría más grande a nosotras mismas y nos serviría para crecer. Ahora que ya hemos jugado contra los dos equipos podemos decir que hemos estado a la altura de esta fase de ascenso. Nosotras jugamos hasta el minuto 95, pero ambos equipos son rivales muy fuertes y lo han demostrado allí en Alicante y aquí en Cártama. Aunque hemos ganado, no nos podemos confiar y tenemos que seguir trabajando porque en el fútbol pueden pasar muchas cosas.

Portera imbatida

Yo no pienso en eso, pero sí pienso en que si yo mantengo mi portería a cero puede suponer darle un punto o incluso tres al equipo. Trabajar al lado de Alba y de Lucía hace que mejore día a día porque ellas me ayudan. Quiero seguir luchando y trabajando y demostrar que puedo jugar en Primera. He tenido a grandes jugadoras delante en esta liga y les tengo mucho respeto a todas.

La ciudad está volcada con el equipo

Todas estamos viviendo este año de manera especial. Años atrás la gente no sabía qué era el Málaga Femenino. Ahora se agradece mucho que la gente te reconozca, que se te reconozca el trabajo porque nosotras trabajamos día a día. Agradecemos mucho que nuestra ciudad reconozca el esfuerzo y si te paran en la calle es porque te habrán visto en la tele o te han leído en la prensa. Es decir, que todo el mundo está volcado y se preocupa y yo creo que eso también será porque estamos haciendo algo bueno.

La cantera femenina del Málaga CF

Hay muy buena cantera femenina en el Málaga. Tenemos un cadete que juega en liga masculina y así podemos decir que hay mucho futuro. Si hablo de mi puesto, que es la portería, creo que tenemos los palos bien cubiertos para muchos años. Y eso es una alegría, porque ellas también te lo reconocen y te dan las gracias cuando les has ayudado. Algunas me dicen que quieren ser como yo y yo les digo que no, que cada portero es un mundo y que lo único que hay que hacer es trabajar y con trabajo y sacrificio se consiguen las cosas.