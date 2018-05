El Vélez no confirma la continuidad de Lucas Cazorla

- Publicidad -

El pasado viernes fue día de pagos en la plantilla del Vélez Club de Fútbol. Acaba la temporada, ahora sí, de manera oficial y sin deuda con los jugadores y plantel deportivo. Es lo mejor, además de la permanencia, que le ha pasado al club en toda la temporada. Porque el objetivo no se cumplió, pero al menos se quedó como estaba, que no es poco, cerrando sin pena ni gloria la primera legislatura de Francis Rodríguez como presidente del Vélez.

Ahora toca un procedimiento electoral sobre el que sobrevuela la duda de si habrá o no candidatura distinta a la de Francis Rodríguez. Y es por eso que de momento no han confirmado a Lucas Cazorla en el banquillo de cara a la próxima temporada. En 2016, año de la destitución del técnico en su primera etapa como entrenador del Vélez, ya conocía que no iba a seguir. De hecho, el pasado miércoles se cumplían dos años de esa decisión que entonces nadie entendió. Ahora, con elecciones a la vista, parece que el futuro de Cazorla depende mucho de esos resultados y del proyecto que salga adelante.

No es el caso de algunos futbolistas. Y es que según hemos podido saber han habido contactos para que “no escuchen ofertas” de nadie de cara a seguir en el equipo la próxima temporada. No son todos, pero sí algunos de los que el conjunto veleño no quiere deshacerse de cara a formar su nuevo proyecto.